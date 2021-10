Bílé světlo nám krade spánek, kritizují lidé z Ostravy-Jihu nové lampy

/FOTOGALERIE/ „Architekta vzít do malé místnosti a svítit mu do ksichtu baterkou, ať si to borec užije,“ podotýká Jana Sroková k novince v ulicích Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Konkrétně k teplému bílému osvětlení působícímu docela esteticky i čistě. Ale prý jen do té doby, dokud nenastane čas jít spát…

Nové osvětlení v Jubilejní kolonii a v Ostravě-Dubině na ulicích Jaromíra Matuška a Jana Maluchy, říjen 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Okolo dvaceti procent veřejného osvětlení v Ostravě už nemá sodíkové výbojky, ale modernější a ekonomičtější LED zdroje Což však teď v Hrabůvce i na Dubině působí docela zlou krev. „V ložnici můžu číst při zhasnutém světle! Čekal bych, že to někdo brzy sundá nebo tam hodí hadr! Tohle je na koupi žaluzií všem do bytů! Zblázní se z toho přes noc vše živé! A pak se divíme, že kosi zpívají ve tři ráno?“ tak reagují obyvatelé. Sdílejí i fotky z bytů, kde se hůře usíná. Ubrat na svítivosti? Lukáš Altech upozorňuje podnik Ostravské komunikace (OK), jenž má lampy ve správě a postupně je obnovuje, na fakt, že bílé světlo může u lidí potlačovat i spánkový hormon melatonin. Každopádně uznává, že jsou hezčí. „Akorát uberte na svítivosti, ať je více tma,“ zdůrazňuje. Petra Zatloukalová z OK coby vedoucí oddělení správy veřejného osvětlení konkrétně k Dubině uvádí, že tam instalují LED zdroje s „náhradní tepelnou chromatičností 2700K“. Jejichž parametry jsou v souladu s předpisy ministerstev životního prostředí i průmyslu a obchodu. Týrání sousedů. Muž v Novém Jičíně skladuje hromady odpadů, pokuty mu nevadí Přečíst článek › „Moderní LED svítidla umožňují autonomní stmívání, které snižuje úroveň osvětlení v noční době od 22 do 5 hodin. Ty na Dubině jím jsou vybaveny,“ říká Eva Kijonková, mluvčí OK. Na ulice a cesty se instalují lampy podle jejich účelu i komfortu uživatelů – ať na cestu vidí pěší i řidiči. Boxuje celý svět Na podněty obyvatel Jubilejní kolonie reagují na úřadě obvodu Jih. „Nejsme investory této akce, budeme však celou věc řešit již tento čtvrtek s projektantem a následně i městskou společností vlastnící a provozující veřejné osvětlení v Ostravě,“ sděluje starosta Martin Bednář. Žluté či bílé? Tomáš Novák z pozice experta na elektrické světlo z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava konstatuje, že ohledně tohoto tématu „boxuje celý svět“. Starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová připravuje rezignaci Přečíst článek › Se žlutým osvětlením se lidé podle jeho zkušeností především v rezidenčních oblastech cítí příjemněji a má menší vliv na ovlivňování biorytmů. „Na druhou stranu bílé světlo večer a v noci lépe vybuzuje další aparát v oku – tyčinky – díky kterým člověk především v periferní oblasti dokáže lépe reagovat na podněty okolo sebe,“ vysvětluje Novák, který je mj. předsedou české společnosti pro osvětlování a působí i v odborné skupině mezinárodní komise zabývající se rušivým světlem.



