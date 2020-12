Sám onemocnění prodělal na konci října, a proto je právě v těchto dnech ideálním dárcem rekonvalescentní plazmy. V Krevním centru FN Ostrava potvrdil, že na odběru je poprvé v životě.

Monsingore David byl na koronavirus pozitivně testován 22. října. Nemoc u něj měla lehký průběh, a po povinné karanténě v domácí izolaci se tak mohl na začátku listopadu vrátit do úřadu. „Zaregistroval jsem, že se vybízejí dárci k darování krevní plazmy, tak jsem si říkal, třeba to může někomu pomoct a třeba, ale nedělám si iluze, třeba i zachránit život,“ uvedl krátce poté, co usedl do dárcovského křesla.

Stejně jako u ostatních dárců, bylo i jeho 750 mililitrů odebrané plazmy rozděleno na tři části a zmraženo na mínus 30 stupňů. Pokud to bude nutné, mohou tuto plazmu lékaři už zítra aplikovat covid pozitivnímu pacientovi, který je hospitalizován ve FN Ostrava nebo v některé z nemocnic v Moravskoslezském kraji a jeho stav je vážný.

Doktorka Jana Furková z Krevního centra FN Ostrava při té příležitosti připomněla kritéria, která by měl případný dárce rekonvalescentní plazmy splňovat. „Musí to být dospělý člověk, který překonal nemoc COVID - 19, má měsíc nebo minimálně tři týdny od nemoci, cítí se zdráv a splňuje všechna další kritéria pro dárcovství krve,“ doplnila.

Martin David vnímá své prvodárcovství i jako vánoční dárek, který pomůže. Před odchodem z Krevního centra FN Ostrava pak připustil, že pokud mu to zdravotní stav umožní, stane se i dárcem krve. A přidal i vánoční poselství. „Myslím si, že tyto vánoční svátky nám v těch omezeních ukáží, že se dají prožít daleko skromněji, jednodušeji, a že se tak můžeme vrátit k těm podstatným věcem,“ dodal závěrem biskup.