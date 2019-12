„Bohoslužbu jsme plánovali v nemocniční kapli dlouho. Nikdo nemohl tušit, že místo poklidné adventní mše půjde o zádušní bohoslužbu,“ pronášel svá slova pomocný biskup Ostravsko-opavský Martin David.

Kvůli počtu účastníků se mše nakonec nekonala v nemocniční kapli, ale ve vstupní hale do lůžkové části nemocnice.

Na mši přišli nejen věřící. A v prvních řadách seděli i někteří z pozůstalých po obětech úterní střelby v čekárně traumatologické ambulance ostravské fakultní nemocnice. Na nich bylo patrné, jak velký žal právě zažívají.

„Jsme v této chvíli v modlitbě spojeni se všemi obětmi a jejich rodinami, které tato nešťastná událost zasáhla. A chceme i vyprošovat pro všechny dar a světlo naděje do dalších dní,“ sdělil ve svém poselství Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

Pomocný biskup Martin David, který mši sloužil, požádal i o „smilování nad duší pachatele nešťastného činu“.

„Ten, kdo střílel, svým způsobem musel být opravdu hodně nešťastný. Co udělal a kolika lidem tím způsobil tu největší bolest, to se slovy vyjádřit nedá,“ řekla Deníku žena, která do nemocnice nepřišla na mši, ale na návštěvu svého nemocného manžela. Pak jen tiše dodala, že dále už nic říkat nebude.

Na mši dorazil i bratr muže, který řádění šíleného střelce přežil jen „se škrábnutím na krku“.

„Brácha se podruhé narodil. Dneska jsem přišel na návštěvu i na mši. Uvidíme, kdy ho pustí domů,“ stručně odpověděl muž z Krásného Pole, který si nepřál zveřejnit ani své křestní jméno.

Mši sledoval ředitel FNO Jiří Havrlant, lékaři i sestry i další zaměstnanci nemocnice. Stejně tak i lidé, kteří přišli navštívit své příbuzné či známé, kteří se tady právě léčí.

I na nich bylo patrné, že datum „10. prosinec 2019“ je bude pronásledovat dlouho. Možná až do konce života.