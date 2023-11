VIDEO: Bleší trhy. Podívejte se, co všechno bylo k mání v Ostravě

/FOTOGALERIE/ O bleších trzích už slyšel snad každý. Ne všichni ale vědí, jak to na nich vypadá a co všechno je k mání. Největší bleší trh v Moravskoslezském kraji se několikrát do roka koná na ostravské Černé louce. Na ten aktuální jsme se zašli podívat…

Bleší trhy v Ostravě. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch