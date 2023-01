Pozdvižení v Ostravě: dvojice vlčáků zablokovala dopravu v klimkovickém tunelu

O pořádné pozdvižení se v pátek večer postarala dvojice psů – československým vlčáků. Utekli majitelce a poblíž Ostravy vběhli do klimkovického dálničního tunelu. Vše naštěstí dobře skončilo, a to i díky policistům, kteří dohlíželi na to, aby se na dálnici a v tunelu nic nestalo.

Dvojice vlčáků zablokovala dopravu v klimkovickém tunelu. | Foto: Se souhlasem Verisy Slívové