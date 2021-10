Zašlá sláva úzkorozchodných tramvají, které kdysi spojovaly Bohumín s okolními městy, by se díky iniciativě radnice mohla částečně obnovit. Smělý plán na výrobu repliky vozu, který by ozdobil historické náměstí ve Starém Bohumíně, už dostává konkrétní obrysy. Pokud se na projekt podaří získat dotaci, přibude městu další technická turistická atrakce.

„Nápad vrátit do Bohumína tramvaj z parní éry zraje na radnici už delší dobu. Zpočátku jsme usilovali o původní vůz, pár zachovalých kusů ještě existuje. Jsou ale umístěny v depozitáři brněnského technického muzea a šance na jejich získání je nulová. Proto jsme nyní navázali spolupráci se soukromou firmou, která se věnuje výrobě historických replik. Nabídla nám, že by pro nás jednu lokálku z počátku minulého století vytvořila,“ nastínil místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Jak dodal, firma má k dispozici původní výrobní dokumentaci, archivní materiály a fotografie. A nejen to, dokonce už v Rakousku zakoupila podvozek z roku 1902 a minulý týden jej přivezla do Bohumína. Model by měl mít dřevěnou kostru, mosazné kování a historické realitě odpovídající vnější lak včetně ručně malovaných linek a nápisů.

Náročná výroba celé repliky ale není levnou záležitostí, proto chce město na projekt získat dotaci. „Od toho se bude odvíjet i případný termín realizace. Z vlastních prostředků tramvaj hradit nechceme, ve městě jsou přednější záležitosti. Přesto jde o nápad, který by mohl zvýšit popularitu Bohumína z hlediska turismu. Plánujeme oslovit Moravskoslezský kraj, zda by náš záměr nemohl být součástí Technotrasy podobně jako bunkr Na Trati,“ uvažuje Macura.

Pokud by město bylo s žádostí o dotaci úspěšné a projekt se podařilo dotáhnout do konce, mohla by kopie parního vozu sloužit jako součást Muzea města Bohumín, které sídlí v secesním domě Pod Zeleným dubem. „Mohla by v něm být umístěna další expozice, případně by z tramvaje mohla být atraktivní kavárna. Těch vizí je řada, bude záležet na vyjádření odborníků. Už jsme je oslovili, stejně jako zájmová sdružení a spolky. A vypadá to, že bychom mohli najít společnou řeč,“ pochvaluje si místostarosta.

Právě Bohumín byl vůbec prvním místem, kde úzkorozchodná tramvajová dráha v Těšínském Slezsku před více než sto lety vznikla. V Evropě byla unikátním dopravním systémem. Do provozu byla uvedena 22. prosince 1902 a spojovala dnešní Starý Bohumín s bohumínským nádražím. V letech 1902 až 1917 získal Bohumín výhodné tramvajové spojení prakticky do všech důležitých okolních měst a do desítek obcí. Úzkorozchodné linky dokonce zvládly i nákladní dopravu. Ta byla zrušena v roce 1946.

Poslední tramvajový vlak pro osobní dopravu vyjel z Bohumína do Hrušova 30. září 1973 a přišly se s ním rozloučit stovky obyvatel města. Po sametové revoluci se objevily projekty na obnovení tramvajové železniční dopravy z Orlové přes Rychvald do Bohumína, případně do Ostravy, avšak k jejich realizaci už nikdy nedošlo.