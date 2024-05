Chystáte se navštívit některý ze zápasů hokejového mistrovství světa v Ostravě a věříte, že si z akce domu přinesete pěkný suvenýr? Nemusí to být tak samozřejmé. I k údivu samotných prodejců jde zboží na dračku, téměř každý den docházejí zásoby a lákavé zboží tak častokrát zrovna ani není k mání.

Jaké suvenýry z MS v hokeji v Ostravě pořídíte | Video: Deník/Petr Jiříček

Hokejový šampionát v Ostravě je nejen skvělá sportovní show, ale i obrovský kolotoč peněz. Vždyť podle ekonoma Lukáše Kovandy z Trinity Bank může celkový výnos ze šampionátu pro stát a hokejový svaz činit až tři miliardy korun.

Menší část peněz pomyslného koláče se protočí na hokejovém merchandisingu, neboli suvenýrech. A o ty je v Ostravě doslova boj. Už třetí čtvrtý hrací den turnaje chyběly některé z nejžádanějších suvenýrů jako puky, trička, hrnky, minihokejky či nášivky s motivy šampionátu, po prvním zatěžkávacím víkendu pak spousta regálů a poliček ve stanu s oficiálními suvenýry ve fanzóně u arény zela prázdnotou úplně.

„Nevím, kdy a jestli budou,“ zní častá odpověď prodejců s oficiálními suvenýry akce na dotazy kupujících na konkrétní zboží. Podle informací, které Deníku sdělili prodejci, se zboží doplňuje v podstatě každý den, ne však všechno. Některé zboží už si možná fanoušci ani nekoupí.

Ani prodejci nevědí, kdy a co ještě bude

„Chtěl jsem tričko s logem turnaje, nebylo už druhý hrací den. Mají jen dětské,“ svěřil se jeden ze zklamaných nakupujících, který do prodejního stanu zavítal už poněkolikáté. Vždy marně.

„Je to šílené. Šílené. A pak že lidi nemají peníze,“ komentovala v polovině května vybalování jedné z krabic strhaná prodavačka. Mnohdy se mezi suvenýry musejí lidé doslova prodírat, prodejci nestíhají doplňovat ani to, co ještě skladem je.

Vesměs platí, že relativní dostatek je triček, dresů, čepic, případně i šál jednotlivých zemí, sortiment s logem, motivy či heslem turnaje rychle zmizel. Také sázka na „měkké“ produkty je daleko jistější. Neplatí to však rozhodně v případě plyšových maskotů Boba a Bobka, kteří vydrželi sotva pár dnů a pak je fanoušci mohli koupit, už jen když měli štěstí.

„Plyšáky jsme dnes doplňovali, vydrželi na pultech 15 minut,“ kroutila nevěřícně hlavou jedna z prodavaček, kterou Deník oslovil. Jaké zboží a kdy bude, nevědí. Fanouškům tak nezbývá, než zkoušet štěstí.