Zastupitelé města ve středu řešili návrh, s nímž přišli radní Moravskoslezského kraje. Ti by rádi zvýšili krajský podíl v KODIS, a tím i změnili vlastnické poměry v této společnosti. Aktuálně má kraj i město v KODIS podíl 460 tisíc korun, což dělá pro obě strany padesát procent.

Kraj by však chtěl svůj podíl zvýšit na 1,84 milionu korun, a tím pozměnit vlastnické poměry na osmdesát ku dvaceti ve svůj prospěch. Ostravští zastupitelé tedy řešili návrh předložený primátorem Tomášem Macurou a náměstkem pro dopravu Vladimírem Cigánkem, kteří chtěli kraji vyjít vstříc a změnit společenskou smlouvu týkající se KODIS.

Podle opozice by se tím město připravilo o „vydírací“ podíl při jednáních s krajem o směřování hromadné dopravy v okolí metropole. „Plně rozumím tomu, proč chce kraj zvýšit svůj podíl v KODIS, který by měl nejraději celý, a být krajským zastupitelem, hlasuju pro to ihned. Nerozumím ale tomu, proč chce svůj podíl prodávat město. Dvacet procent je k ovlivňování krajské dopravní politiky žalostně málo,“ přestoupil před zastupitele s připomínkou Lukáš Semerák (Ostravak), jenž připojil několik praktických případů, proč by kladné stanovisko zastupitelů bylo podle něj fatální chybou.

Kraj nechce Ostravu za městem, Ostrava nechce kraj ve městě

„Situace na Rýmařovsku nebo Jablunkovsku nám může být jedno, ale kolik bitev jsme museli sehrát za to, aby krajské busy nejezdily až do centra Ostravy na ‚Gagarinku‘, ale jen na Hranečník, nebo z druhé strany alespoň jen na svinovské plato? Dosáhli jsme toho jen díky tomu, že jsme měli ‚vydírací‘ podíl a kraj věděl, že mu to buďto neprojde, nebo mu to vrátíme jinde,“ řekl otevřeně Semerák, jak se věci měly. Sám měl ostatně dopravu na městě léta na starosti.

Nejen podle něj, ale třeba i podle opoziční KSČM, by byla chyba KODIS odevzdávat. „Ostrava je účastná krajské dopravy víc, než si myslíme. Lze se dostat třeba z Opavy do Frýdku-Místku, aniž byste zajeli do Ostravy? Jde, ale sakra obtížně. O nás, bez nás, to by bylo špatně. Rozumím tomu, co chce kraj. Chce KODIS, protože mu chybí servisní firma. Co ale nutí nás město vzdát se podílu? Kraj si je vědom toho, že jeho strategie je z části zcela jiná než ostravská. Pamatuju si na mnohé prosby kraje, abychom neprovozovali linky do Hlučína, Šenova a tak podobně, protože berou byznys krajským dopravcům,“ zmínil mimo dalšího ve své dlouhé řeči Semerák.

Mysleli na „horší počasí“

Martin Juroška (KSČM) zase připomněl, že by bylo dobré myslet na „horší počasí“, čímž nepřímo vyjádřil to, že kraji i městu velí hnutí ANO a vzájemné vztahy jsou dobré. „Komunikace je skvělá, kraj s městem si rozumí, ale nemusí to tak být vždy. A předkládaný návrh je výrazně ve prospěch kraje,“ podotkl Juroška.

Náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek zmínil, že samotný dopravní podnik podle svých slov KODIS k ničemu nepotřebuje, ale připustil že Ostrava má díky tomuto podílu „výhradní postavení mezi městy v kraji“.

S ohledem na výše uvedené důvody se nakonec zastupitelé dohodli na stažení materiálu z jednání zastupitelstva a jeho další dopracování. „Boj“ o KODIS tedy nekončí. „Je předpoklad, že se v budoucnu k materiálu vrátíme,“ uvedl závěrem primátor Tomáš Macura (ANO), když 52 z 53 přítomných zastupitelů schválilo stažení programu z jednání.