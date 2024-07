Metoda je postavená na implantování elektrod do epidurálního prostoru páteřního kanálu, které jsou propojené s neurostimulátorem. „Ten je voperován pod kůži a stimuluje ty části těla, které bolí. A pacient místo bolesti cítí jen lehké elektrické brnění. Intenzitu brnění si může ovládat sám pomocí aplikace v mobilním telefonu,“ doplnil biomedicínský inženýr Roman Stodůlka.

Amatérský fotograf letadel a modelář Pavel Bartoníčka se potýkal se silnými bolestmi ruky a ramene. Všechny dosavadní formy léčby pomocí léků a dalších technik tlumících bolest měly jen krátkodobý účinek. Osmileté zdravotní problémy vygradovaly do té míry, že jej výrazně omezily i v jeho velkém koníčku. „V té ruce nemám vůbec sílu, takže ani tu svoji soupravu k focení letadel, což je můj velký koníček, už prostě neudržím,“ popsal své problémy jinak vitální muž před implantací.

Premiérová neuromodulace v oblasti krční páteře v ostravské nemocnici proběhla za plného vědomí pacienta. Úskalí poodhalil primář Neurochirurgické kliniky Tomáš Hrbáč. „Rozhodně to není jednoduchý úkon. Musíte si uvědomit, že stimulujete krk. Můžete zastavit dech, můžete poranit míchu, ten člověk může ochrnout.“

Žádný z černých scénářů se ale nekonal. Lékaři z ostravské fakultní nemocnice odvedli skvělou práci, byť v tomto konkrétním případě to byla jejich premiéra. Dva týdny po implantaci bylo zřejmé, že organismus neuromodulační sadu přijal. „Mě opravdu překvapilo, že bolest je podstatně nižší. Mám to neustále nastaveno na podprahovou stimulaci a jednou až dvakrát denně si nastavím brnění intenzivnější. Obzvláště v období bouřek jsem míval bolesti opravdu nesnesitelné, a teď to bylo diametrálně odlišné,“ popsal svůj aktuální zdravotní stav Pavel Bartoníčka. Zatímco neuromodulaci v oblasti krční páteře provedl tým doktorky Mátlové a docenta Hrbáče poprvé, v oblasti dolních zad už mají s touto metodou zkušenosti od roku 2010.