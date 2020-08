Ještě před proslovem tamní starostky přilákalo do prostoru návštěvníky pohybové studio Sundara, jehož tanečnice nabídly po vlastním představení i taneční workshop. Toho se zúčastnila také jedna z vystavujících Alexandra Slívová Bártů. „Na Sdílku jsem letos poprvé a moc se mi tu líbí. Kromě domácích marmelád, čatní a sals představuji také náš projekt Adoptuj si slepičku. Zájemci si mohou u nás na farmě adoptovat slípku a následně odebírat její vajíčka,“ řekla Slívová Bártů z Farmy pod kaštany.

Háčkované plody se líbily

Velký zájem a všeobecný úžas vzbudilo háčkové ovoce a zelenina, které vystavovala teprve třináctiletá Timea Kuchařová. „Háčkuju osm měsíců, předtím jsem gumičkovala. Na háčkování mě přivedla mamka, a přestože jsem nejdřív nebyla moc nadšená, teď je to můj největší koníček,“ prozradila dívka, jež své výtvory nabízí pod značkou Art Of Wool And Bands. Háčkovaná avokáda, preclíky, ale i citrony či hrášky zaujaly nejen děti, ale také dospělé.

„Jsme tady poprvé, ale jsme nadšení. Určitě se plánujeme v následujících týdnech zastavit znovu a podívat se, i když ne na nikoho konkrétního,“ okomentovala Ostravanka Andrea Nováková, která na akci vyrazila s rodinou. Návštěvníky neodradilo ani zatažené nebe a vytrvalé mrholení. „Na zahájení jsme byli pozváni a líbí se nám tu. I přesto, že se počasí moc nevyvedlo, je tady lidí dost,“ poznamenala Veronika Čížková z společnost Ridera a.s.

K TÉMATU

Sdílko se v Porubě ukázalo už potřetí. První ročník se konal v roce 2016 na Hlavní třídě, druhý o dva roky později na Alšově náměstí a letošní je na frekventované Duze. „Ke Sdílku patří myšlenka testování nových prostor a přinášení do nich něco nového. Věřím, že návštěvníci budou mít v následujících třech týdnech chuť se zde na Duze zastavit a vnímat to místo trochu jinak,“ uvedla porubská starostka Lucie Baránková Vilamová.



Akce trvá až do 25. srpna a lidem nabízí možnost seznámit se nejen s místními obchodníky a podnikateli, ale i zástupci neziskových organizací a různých spolků. Více informací najdou zájemci na www.sdilkoporuba.cz.

Světlana Nedvědová