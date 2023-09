/FOTO, VIDEO/ Burčáková sezona je v plném proudu. Začátkem týdne informoval Deník o cenách tohoto kvašeného alkoholického nápoje v Porubě. Nyní přinášíme pro srovnání ceny vinoték v centru Ostravy.

Burčáková sezóna je v centru Ostravy v plném proudu, 18. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Červené hrozny postupně dozrávají, a proto je ve vinotékách červená varianta burčáku k zakoupení stále častěji. „Letos je prý málo červených hroznů, takže sezona červeného burčáku nebude trvat dlouho,“ předpovídá jeden z prodejců.

Vinograf Italian Bistro

Vinograf, 18. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Na Nádražní ulici funguje už přes rok provozovna Vinograf, kde si lidé mohou zajít nejen na skleničku vína, ale i na pizzu. V nabídce je zde burčák z Moravy. „Máme už druhým rokem burčák z Vinařství Vajbar, se kterým máme dobrou zkušenost,“ vysvětluje provozní manažer Vinografu David Groman. Kromě bílého je zde k zakoupení i červený burčák. Litr zde vyjde na 99 korun.

Vinograf Italian Bistro

Cena burčáku: 99 korun za litr

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek od 11 do 22 hodin, pátek od 11 do 24 hodin, sobota od 9 do 14 hodin

Adresa: Nádražní 1553, 702 00 Moravská Ostrava

Vinný sklep U Mostu

Vinný sklep U Mostu, 18. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Vinotéka vedle Sýkorova mostu je zastávkou těch, kteří si cestu kolem ostravské „náplavky“ chtějí zpříjemnit sklenkou vína, nebo nyní i burčáku. V současné chvíli je zde k dispozici bílý burčák z Muškátu moravského.

„Burčák máme letos jen z Moravy. Ve čtvrtek očekáváme i červený, ale toho letos je prý málo kvůli nedostatku červených hroznů. Takže ho budeme mít jen krátce,“ říká Tomáš Holain, zaměstnanec vinotéky. Pro zákazníky je zde připraveno i vnitřní posezení u baru a kdo bude chtít burčák okoštovat, tak jej to vyjde na 16 korun za deci. Litr vyjde na 90 korun.

Vinný sklep U Mostu

Cena burčáku: 90 korun za litr

Otevírací doba: Pondělí až čtvrtek od 11 do 23 hodin, pátek od 11 do 24 hodin

Adresa: 28. října 4, 702 00 Moravská Ostrava

Vinotéka & Alkotéka STYLE

Vinotéka & Alkotéka STYLE, 18. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Prodejna na rohu Tyršovy ulice v centru Ostravy nabízí kromě vín i další druhy alkoholu, zejména rumy. V září se zde ale prodává burčák - bílý i červený. „Burčák máme vždy z Moravy, protože chceme, aby byl z hroznů a ne z něčeho jiného,“ říká majitelka vinotéky Jana Glatová.

Burčák zde najdou zákazníci tradičně každý rok. „Míváme ho především v září, poté už naši vinaři dávají hrozny do klasických vín,“ dodává majitelka. Kdo neholduje burčáku, může si na prodejně vybrat i z širokého výběru nejrůznějších vín i letitých rumů.

Vinotéka & Alkotéka STYLE

Cena burčáku: 89 korun za litr

Otevírací doba: Pondělí až pátek od 9 do 17 hodin

Adresa: Tyršova 26, 702 00 Moravská Ostrava

Vinný sklep U Kusaly

Vinný sklep U Kusaly, 18. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Už dvaadvacet let si mohou zákazníci vychutnat víno z Vinného sklepu U Kusaly v Českobratrské ulici nedaleko Nové radnice. I zde během září nabízí burčák z Moravy.

„Nejdříve jsme začali částečně zkvašeným hroznovým moštem z Maďarska. Nyní už máme burčák z moravských hroznů,“ uvádí majitelka Danuše Kudelová. V prodeji je červený i bílý burčák za 90 a 80 korun za litr. Kdo si jej bude chtít vychutnat přímo na místě, může využít posezení uvnitř.

Vinný sklep U Kusaly

Cena burčáku: 80 korun za litr (bílý burčák) 90 korun za litr (červený burčák)

Otevírací doba: Pondělí až pátek od 10 do 20 hodin, sobota od 10 do 14 hodin

Adresa: Českobratrská 1888/14, 702 00 Moravská Ostrava

Vinotéka P&V

Vinotéka P&V, 18. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Síť Vinotéky P&V mohou zákazníci najít na sedmi místech v kraji. Jedna z poboček je i v Obchodním centru Laso u Masarykova náměstí. „S burčákem začínáme každoročně částečně zkvašeným hroznovým moštem z Maďarska. Jakmile je k dispozici ten z Moravy, tak jej vystřídáme,“ vysvětluje Vendula Veselá, spolumajitelka vinotéky.

Vinotéka P&V

Cena burčáku: 89 korun za litr

Otevírací doba: Pondělí až pátek od 9 do 19 hodin, sobota od 9 do 13 hodin

Adresa: Masarykovo nám. 3090/15, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz