„Příští pátek,“ oznamuje k reálnému burčáku Ivo Naglík dovážející zejména produkci vinaře Vaďury z Polešovic kousek od Uherského Hradiště. Zásobuje větší odběratele, tedy restaurace, a letos očekává poněkud slabší odbyt. Okolo 250 litrů oproti běžným 550 až 600, což je dáno neurčitou epidemiologickou a hygienickou situací.

„Kdyby mi to blaflo v dodávce, tak z ní mám kabriolet,“ uvádí Ivo k jedné z ošidných vlastností burčáku hrozbě výbuchu transportní nádoby. V barelech to prý ještě jde, ale v menším vozívá PET lahve stažené páskami k sobě, s víčky na půl otočky závitu, cestou staví a kontroluje situaci (to radí i konečným spotřebitelům, kteří si toto pití kupují).

„Doma lahev taky zásadně nastojato a v ledničce jen s položeným víčkem,“ upozorňuje dodavatel. S tím, že k ostravským klientům se dostává leccos; sotva kvasící šťávou z maďarských hroznů s velmi nízkým obsahem alkoholu (1 až 2 %) počínaje. I částečně zkvašené mošty podle něj ovšem sílí, přičemž tento proces se dá chlazením zpomalit.

„Já beru jen pravý slovácký burčák z moravských hroznů, ten první bude krásně navoněný muškát s postupně se zvyšujícím obsahem alkoholu,“ podotýká Ivo. Ono údajně vhodné množství odpovídající počtů litrů krve v těle během večera se mu ještě nikdy nepodařilo vypít. Obvykle tak zůstává další den ušetřen delšího vysedávání na záchodě…

Burčáková sezona je sice tady, ale v reálu to zatím znamená takzvaný částečně zkvašený hroznový mošt, hlavně z Maďarska.Zdroj: Deník/Radek Luksza

„K burčáku se nečichá, burčák se pije!“ konstatuje dodavatel, který letošní Vaďurovu cenu odhaduje okolo pětaosmdesáti korun za litr. V ostravských restauracích nicméně může rozlévaný stoupnout i o stovku. V kamenných prodejnách je teď k mání (především dosud částečně zkvašený mošt) od 65 korun, v marketech pak o něco dražší.

„Burčák teprve bude a taky muškát,“ vzkazuje Dalibor Sládek provozující vinný sklep v Ostravě-Bartovicích. Burčák od Velkých Pavlovic do Ostravy dováží už třicet let a ročně ho jeho zákazníci vypijí mezi třemi sty, čtyřmi sty litry. Tento nápoj avizují i ve vinotékách Ševčík (Poruba, Hrabůvka), ovšem zatím jen v podobě „moštu“ odrůdy Irsai Oliver za 69 korun.

„Zkusil jsem moravský burčák, ale ještě není jeho čas. Byla to jen rozkvašená vodička,“ líčí Mario Frenko z vyhlášeného vinného sklepa U Mostu v Moravské Ostravě. Zde sice mají začátek burčákové sezony, leč s dodatkem, že je ještě stále „moštová“, i vysvětlením rozdílů mezi oběma nápoji. Litr za sedmdesát a deci na košt za 12 korun.