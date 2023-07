Africká superstar, zpěvák, raper, hitmaker a producent Damini Ebunoluwa Ogulu, který vystupuje pod uměleckým jménem Burna Boy, do Ostravy na festival Colours nedorazil.

Plakáty oznamující zrušení koncertu Burna Boy na Colours of Ostrava, pátek 21. července 2023. | Foto: Denik/Lukáš Kaboň

"Vůbec nevíme, jak to říci, nikdy v historii festivalu se něco podobného nestalo: zpěvák Burna Boy nám před malou chvílí zrušil vystoupení na Colours of Ostrava z důvodu poruchy na jeho soukromém letadle. Celá kapela, tanečníci a celý tým jsou přitom připraveni v backstage našeho festivalu," oznámili krátce před půl dvanáctou v pátek večer pořadatelé Colours of Ostrava na sociální síti.

Burna Boy.Zdroj: se souhlasem organizátorů Colours of OstravaLetošní, jubilejní (dvacátý) ročník ostravského festivalu doprovází smůla. Jde již o druhé zrušené vystoupení programového headlinera, hvězdy světového formátu. Odvoláno muselo být i včerejší vystoupení jedné z nejúspěšnějších britských popových zpěvaček posledního desetiletí Ellie Goulding, a to kvůli zdravotním komplikacím. Místo ní "zaskočil" na hlavní stage elektronický mág Kavinsky a jeho vystoupení na Liberty stage nahradila populární česká kapela Chinaski.

"Řešili jsme i posun na pozdější čas dnes v noci, ale poruchu se ani přes velké úsilí zpěvákova týmu nepodařilo odstranit. Přečtěte si vyjádření managementu: "Due to an engine failure on the plane taking him to Ostrava, Burna Boy is unfortunately unable to be at Colours of Ostrava. Fortunately, he is safe & hopes to return to perform for his Czech fans at the soonest opportunity," napsali dále pořadatelé Colours of Ostrava s tím, že následující program tedy čeká změna: Trad.Attack!: 23.30 - 0.30, Orlen Drive stage Danger: 0.45 - 2.00, Česká spořitelna stage.

Měla to být premiéra

"Burna Boye, je odvážný úlovek. Je to velká světová hvězda, která však v Česku ještě nevystupovala, tudíž obecně slavným se stane až po Colours, jinak je to samozřejmě hvězda první velikosti," žertovala před začátkem festivalu v rozhovoru pro Deník na adresu africké star ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová. Na otázku zda ho "přiváží" do Česka s tím, že na něj lidé už půjdou jako na hvězdu první velikosti, nebo ho tady širší publikum teprve objeví, odpověděla: "To se musíte zeptat jich. Když se podívají na jakýkoli jeho klip, ihned uvidí, jak velká je to hvězda. Záleží na fanoušcích, jak moc milují hudbu a objevování nových tváří. My můžeme jejich ohlasy vnímat zejména ze sociálních sítí."

Celý rozhovor najdete zde: Exkluzivně se Zlatou Holušovou: Budou to nejlepší Colours of Ostrava ze všech.

Nutno dodat, že pro letošní jubilejní ročník organizátoři počítali s rozpočtem 200 milionů korun - více zde: 5 důvodů, proč letos nesmíte chybět na Colours