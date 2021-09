Tuto fázi příprav odhaduje primátor až na jeden rok. Zároveň věří, že o parcely a bydlení všech typů, které lokalita nabídne, bude zájem. „Je mnoho lidí, kteří hledají pozemky, odchází mimo Karvinou, protože nemají kde stavět, nejsou parcely. Proto chceme lidi ve městě udržet, případně sem dostat i mimokarvinské. To je důvod, proč jsme se pustili do tohoto projektu,“ dodal Jan Wolf.

Úkolem projektanta bude zakreslit sítě inženýrské, komunikace a území rozparcelovat. Příjezdy do nové lokality by mělo být z ulice Borovského, Miczkiewiczova, Na Kopci a zvažuje se také z ulice Polní.

V polovině září zastupitelé schválili územní studii této lokality a přípravy tak pokročily do další fáze.

Karviná-Mizerov. Historická fotografie a pohled na vodní nádrž zvanou Pískovna někdy na přelomu 60. 70. let minulého století. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Na polích nad sídlištní zástavbou městské části Mizerov vznikne menší nová čtvrť. Namísto paneláků tam ale vyrostou rodinné domy, řadovky, popřípadě tzv. villa domy. Projekt lokality Nad Pískovnou, jak se říká malé vodní nádrži, která je pozůstatkem po těžbě písku, využívaného při stavbě sídliště v polovině 60. let minulého století, město připravuje už minimálně rok.

