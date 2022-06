Kdo využívá nájemní bydlení, měl by se připravit na možné zvýšení záloh. To se týká například 12,5 tisíce bytů a nebytových prostor spravovaných na území Ostravy Stavebním bytovým družstvem (SBD) Vítkovice.

„Aby se nájemníkům dramaticky nezvýšily případné nedoplatky na konci roku, budeme u bytů, které mají nyní nízkou zálohu, tyto zálohy po předchozím projednání zvedat s předpokládaným termínem v půli roku 2022,“ řekl Deníku ředitel SBD Vítkovice Jiří Revenda s tím, že veškeré náklady na teplo, vodu, elektrickou energii či úklid vyúčtovává bytové družstvo s uživateli bytů a nemůže na nich nijak vydělávat. „Z toho důvodu si naši družstevníci či vlastníci v naší správě připlatí pouze o tolik, o kolik zvedly ceny teplárny, vodárny či dodavatelé elektřiny,“ ujistil Revenda.

Výstavba bytů v Ostravě.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Zálohy zvedá i Heimstaden

Stejnou praxi už s předstihem oznámil největší regionální poskytovatel nájemního bydlení. „Heimstaden pečlivě zanalyzoval každé navýšení všech svých dodavatelů a o stejnou částku teď svým klientům navýší měsíční platby. Chce tak předejít velkým nedoplatkům při vyúčtování cen energií v příštím roce,“ sdělila mluvčí Heimstaden Kateřina Piechowicz s tím, že ani koruna z těchto plateb neskončí ve společnosti Heimstaden, ale na účtech dodavatelů tepla přesně podle jejich navýšení. Lidem, kteří by cítili existenční krizi, vybízí k informování se o podmínkách využití příspěvku na bydlení na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Novou výši plateb už Heimstaden svým nájemcům rozesílá poštou.

Zdražování je aktuální téma i pro nájemníky obecních bytů. V Ostravě-Jihu se o zvýšení nájemného v obecních bytech ve správě městského obvodu s ohledem na inflaci teprve jedná. „Ještě nebylo rozhodnuto,“ informovala Deník mluvčí radnice Gabriela Gödelová. Jasno už ale mají v centrálním obvodě. „V letošním roce budeme navyšovat u smluv, kde máme sjednanou inflační doložku, nájemné o inflaci za rok 2021 ve výši 3,8 procenta,“ uvedla mluvčí radnice Barbora Kopcová s tím, že nájem bude zvýšen od července.

O tři stovky měsíčně víc

Společnost Veolia chtěla Ostravanům, kteří jsou napojení na centrální zásobování, zdražit teplo o pětadvacet procent, město nakonec usmlouvalo alespoň o 2,5 procenta lepší sazbu, takže nově lidé zaplatí 776 korun za GJ, což u průměrné rodiny činí asi 285 korun měsíčně víc než dosud.

„V minulosti se společnost snažila udržet ceny co nejnižší a navyšovala o daleko méně, než byl reálný narůst nákladů. To již není nadále možné. Ceny zemního plynu vzrostly oproti loňskému roku čtyřnásobně, emisní povolenky zdražily meziročně o sto procent a rostly i ceny uhlí a biomasy,“ popsal důvody obchodní ředitel skupiny Veolia Jakub Tobola s tím, že pokud se Evropské unii a následně státu podaří kompenzovat náklady na emisní povolenky pro teplárny výměnou za jejich ekologizaci, mohla by se cena tepla v tomto roce nakonec přece jen ještě snížit.

Když už je řeč o nákladech na bydlení, už na konci roku bylo jasné, že v Ostravě podraží také voda, a to o 4,5 procenta, celkově o 3,80 koruny na kubík. Největší zdražení cen energií pro bydlení v Evropě evidují v Estonsku, kde cena vzrostla o 77,8 procenta.

ANKETA

Jak se vás dotklo zdražování energií, hypoték, nájmů, příp. jak se na to připravujete? Zvyšujete si zálohy, šetříte?

Věra Černotíková.Zdroj: Deník/Petr JiříčekVěra Černotíková, Ostrava

„V tuto chvíli mám u Innogy fixované zálohy plynu i elektřiny, momentálně tedy tuto otázku řešit nemusím, ale chystám se to s dodavatelem probrat a propočítat si podle spotřeby, na kolik by mi doporučili zvýšit si zálohy. Zatím nešetřím, výdajů je tolik, že není z čeho.“

Jan Kohoutek.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJan Kohoutek, Ostrava

„Topím elektřinou, zatím se nic nezměnilo, zafixoval jsem si dodávku v létě na dva roky, zatím proběhlo jen mírné zdražení o dvě tři stovky. Začínám ne přímo šetřit, ale uvažovat o tepelném čerpadle, které by se mi kdysi při stavbě domu nevyplatilo, ale nyní by bylo nápomocné.“

Ota Novotná.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ota Novotná, Ostrava

„Představte si, že tato otázka se mě zatím nedotkla. I když je pravda, že jsem vyhrála jackpot, protože jsem nedávno podepsala novou dvouletou fixaci za staré ceny, a to pouhé dva dny předtím, než by ta možnost zmizela. Teď mě znervózňuje především válka.“

Ilona Hromádková.Zdroj: Deník/Petr JiříčekIlona Hromádková, Ostrava

„Zdražování energií se nás nedotklo, před časem jsme přešli k Innogy, kde nám sazby zůstávají ještě dva roky stejné. Samozřejmě se ale musíme dívat dopředu a budeme šetřit, co budeme moci, dnes už to ale v rodinných domech stejně víc nejde, nákladů přibývá.“