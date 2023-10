V uplynulém týdnu řešili ostravští strážníci v Ostravě-Mariánských Horách případ, kdy muž řídil vozidlo, přestože se nacházel v silně podnapilém stavu. A co víc, v autě nejel sám, kromě dvou dospělých žen s sebou vezl i čtyři malé děti.

Ve čtvrtek 28. září o půl čtvrté odpoledne zaznamenala hlídka strážníků v ulici Novoveská v Ostravě-Mariánských Horách vozidlo značky Škoda Fabia. Jeho řidič nejprve jel ve směru k ulici 28. října, ale následně auto nečekaně otočil a jel zpět ve směru k ulici Sokola Tůmy.

„Řidič tohoto vozidla upoutal pozornost strážníků nejprve svou nesouměrnou jízdou, kdy místy přejížděl do protisměru. Když pak míjel služební vozidlo městské policie, strážníci si navíc všimli, že na zadních sedadlech je více osob než samotných míst k sezení. Kromě spolujezdkyně se totiž na zadních sedadlech nacházely i čtyři malé děti ve věku od jednoho roku do deseti let," uvedl Jindřich Machů za moravskoslezské strážníky.

Na základě podezření, že muž řídí vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky se hlídka proto rozhodla řidiče zastavit.

„Po předložení dokladů později zjištěný 38letý řidič strážníkům uvedl, že jedou z koupaliště v Hlučíně. V průběhu komunikace s řidičem byl z jeho dechu cítit silný zápach alkoholu. Proto jej strážníci následně vyzvali k provedení dechové zkoušky. Ta požití alkoholu řidičem před jízdou potvrdila. Přístroj ukázal 2,27 promile alkoholu. Po provedení dechové zkoušky se řidič vozidla ke konzumaci alkoholu strážníkům doznal. Uvedl jim, že na koupališti vypil asi tři pivka," dodal k případu nezodpovědného řidiče Jindřich Machů.

Vzhledem k okolnostem případu a podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie České republiky. Ta si celou věc i s řidičem převzala do své kompetence.