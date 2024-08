Bylinky všeho druhu se nacházely jen kousek od Husova sadu. V případě potřeby obměny bylin zde veřejnost chodila dobrovolničit, se zahrádkou pomáhali lidé z exekutorského domu přes ulici i okolní rezidenti. Když se zahrádka rozrostla, sloužila k oživení nároží.

Tomu je dnes konec, v uplynulých dnech zde byl osazen výdejní box polské společnosti Allegro, který začne fungovat brzy. „Zahrádka zde fungovala na základě dobré vůle a dohody se soukromým majitelem vedlejšího objektu. Nyní nás ale oslovil správce s tím, že v místě vyjednali umístění výdejního boxu a zahrádku je nutno zrušit. Respektujeme to, nebyl to náš pozemek, nebyl námi ani pronajatý,“ přijala to jako fakt Ilona Rozehnalová z okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, který zahrádku zřídil a pečoval o ni.

A nejen členové spolku. Zahrádka se stala komunitním prvkem. „Lidé se o ni začali sami starat, Exekutorský úřad Ostrava naproti přes ulici poskytl hlínu, zalévali zahrádku, poté se o ni spontánně starali lidé z okolních domů. V části zahrádky si jedna paní sama zasadila bylinky,“ řekla Ilona Rozehnalová.

Reakce kolemjdoucích lidí jsou různé. Někteří vítají množnost vyzvednutí si balíčků v blízkosti domova, jiní by upřednostnili původní zelený prvek ve městě. Většina z nich ale přiznala, že nevyužívali a nevyužijí ani jedno.

Vznikne zahrádka jinde?

Jinou podobnou zahrádku okrašlovací spolek v Ostravě neprovozuje, byla jediná. Na náměstí Dr. E. Beneše ale má okrasné květináče, u nedaleké pamětní desky mlýny zase obilnou zahrádku. Zda bylinková zahrádka vznikne na náhradním místě, se zatím neví.

„Jako spolek se sejdeme na podzim. Pokud spontánně takový návrh vznikne, můžeme se o tom pobavit,“ naznačila Rozehnalová s tím, že by zahrádku na novém místě uvítala, ale hledání místa by nesmělo být na sílu. „Dokonce se nám ozvala jedna paní, že kontaktovala Alzu, aby se zahrádka nerušila, ale ukázalo se, že výdejní box tam plánuje jiná společnost, navíc to bylo v pokročilé fázi, takže už to nešlo zastavit,“ dodala Rozehnalová.

Výdejní schránka s označením One Box by Allegro je jednou z prvních v Ostravě, po celé republice vznikají první stovky. „Spuštění naší vlastní sítě výdejních boxů je přirozeným krokem, jak dále zvýšit pohodlí při nakupování a zároveň opět posunout celkovou kvalitu našich služeb,“ uvedl k této strategii Jakub Kłoczewiak, provozní ředitel společnosti Allegro. V uplynulých týdnech se také přejmenoval logistický operátor Allegra z WeDo by Allegro na One by Allegro. Tomu odpovídá i označení výdejních boxů.