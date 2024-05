Podle generální ředitelky Linkcity Kristýny Zavrtálkové poptávají drtivou většinu bytů přímo Ostravané. „Zpočátku jsme evidovali největší zájem o byty s předzahrádkou a jednotky v nejvyšším podlaží, které disponují prostornými terasami s výhledem do širokého okolí. Po této úvodní vlně rezervací se zájem rozprostřel na všechna patra i velikosti bytů,“ uvedla Zavrtálková s tím, že k dispozici jsou stále byty všech dispozic.

Společnost Linkcity se v koordinaci s městem, které jí před více než dvěma lety prodalo nemovitosti na konci Stodolní ulice za účelem výstavby nové rezidence, vrhá do klíčové fáze jednoho z nejočekávanějších projektů v Ostravě. Nadnárodní společnost ze značné části zchátralé budovy koupila za 24 milionů korun bez DPH a za dalších zhruba 600 až 700 milionů brzy začne stavět novou rezidenci.

Mezi budoucími nájemci nebude chybět supermarket, cílem investora je však přilákat i provozovatele pekárny, kavárny či lékárny. Od druhého nadzemního podlaží bude převládat bydlení a společné prostory pro rezidenty. Mimo jiné zde vzniknou dvě komunitní zahrady. Mezi rezidencí a sousední galerií Plato vznikne nová pěší zóna se zelení a lavičkami pro širokou veřejnost.

Inspirace Londýnem

„Věřím, že Rezidence Stodolní pomůže změnit tvář historického jádra Ostravy a dodá mu impuls, aby se stalo vyhledávaným místem pro všechny,“ věří ředitelka Linkcity Kristýna Zavrtálková. Architektonický návrh nové rezidence připravilo studio Bogle Architects.

„Do návrhu projektu jsme si přáli vtisknout něco, co je pro Ostravu charakteristické. Líbí se nám její snaha se neustále rozvíjet a jít i do odvážnějších forem architektury,“ řekla ředitelka a architektka Bogle Architects Barbora Markechová. V návrhu se studio inspirovalo anglickou architekturou. „Chtěli jsme, aby celý projekt byl výrazný, nadčasový a přinesl lokalitě novou energii. I proto jsme se inspirovali Londýnem, kde mají s revitalizací městských brownfieldů zkušenosti již od konce 90. let minulého století.