Ten upadl do kómatu a v nemocnici po několika měsících zemřel. Roman A. vinu odmítl a vše označil za nešťastnou souhru okolností.

PĚT LET

Případ se táhne pět let, ve středu pokračovalo odročené hlavní líčení. Státní zastupitelství žaluje Romana A. z ublížení na zdraví. Muži hrozí až osm let vězení.

„Už je to pět dlouhých let. Způsobilo mi to velké problémy, a to jak v civilním, tak profesním životě. Odrazilo se to i na zdraví mé maminky, která během té doby zemřela,“ uvedl Roman A., jenž několik let působil jako policista. Poté nastoupil k bezpečnostní agentuře, nyní pracuje jako řidič v dopravním podniku.

Incident se odehrál 10. dubna 2016 v občerstvovací provozovně v nákupním centru Nová Karolina. Zákazník se v osudném okamžiku dožadoval vydání nezaplaceného jídla. Roman A., kterého přivolala obsluha, zákazníka odtáhl a podle obžaloby několikrát uhodil do hlavy. Pak na něj zaklekl. Na místo dorazili policisté.

Ti návštěvníkovi nasadili pouta, po chvíli přijeli i záchranáři. U muže došlo k zástavě srdce, bezvědomí, upadl do kómatu a později v nemocnici zemřel.

MLUVIL O BOMBĚ

„Je mi to líto. Nejsem žádný násilník,“ prohlásil obžalovaný s tím, že musel zasáhnout. Jak uvedl, v dané chvíli mu nezbylo nic jiného, než agresivního zákazníka zpacifikovat. Netušil, že jde o člověka trpícího duševní poruchou, který měl akutní ataku paranoidní schizofrenie. Muž údajně mluvil o tom, že hrozí teroristický útok, a že v budově je bomba.

POSUDKY

Trestní senát již vyslechl několik znalců. Někteří se ale ve svých závěrech zásadně rozcházeli. Proto soud rozhodl o vypracování revizního posudku, kterým se ve středu zabýval. Mimo jiné z něj vyplynulo, že při akutní atace paranoidní schizofrenie může dojít k poruše srdeční činnosti i bez přispění zevních činitelů.

Znalci provedli i pokusy na figurantovi. Ten ležel spoutaný na zemi se zátěží na zádech. Podle obhajoby posudek dokládá, že k smrti nedošlo v důsledku toho, že by tehdejší člen ostrahy zaklekl ležícího muže a tím mu ztížil dýchání. Zmocněnci pozůstalých měli k reviznímu posudku výhrady. Hlavní líčení bylo odročeno.