Bývalý šéf Pivovarů Lobkowicz byl vydán do ČR. V Ostravě stanul před soudem

/VIDEO/ Ve vší tichosti byl z Gruzie do České republiky přepraven někdejší šéf a předseda představenstva Pivovarů Lobkowicz Group Zdeněk Radil (49 let). V Gruzii se delší dobu ukrýval před trestním stíháním, kterému u nás čelí hned v několika kauzách. První z nich se v pondělí začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Další dvě jednání by měla proběhnout v Praze.

Zdeněk Radil u soudu. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

U ostravského krajského soudu čelí Radil žalobě z pokusu o podvod. Podle státní zástupkyně se měl pokusit připravit Pivovary Lobkowicz o osm milionů korun. Za hranicemi Radil řadu měsíců pobýval v Gruzii. „Pan obžalovaný byl stíhán jako uprchlý. Vyhýbal se trestnímu řízení v České republice. Z Gruzie byl vydán na základě mezinárodního zatykače,“ řekla Deníku státní zástupkyně Barbora Zajícová a dodala: „Gruzínské justiční orgány na žádost ministerstva spravedlnosti, k níž dalo podnět Krajské státní zastupitelství v Ostravě, reagovaly kladně. Po delší době byl obžalovaný vydán do České republiky.“ VIDEO: Jen pro silné nervy. Mladík v Ostravě shodil seniorku do kolejiště Stát se tak mělo před zhruba dvěma měsíci. Po převozu do České republiky na něj soud uvalil vazbu, v níž se nyní nachází. K soudu ho proto přivedla policejní eskorta. Radilovo jméno současně zmizelo z policejní databáze hledaných osob. Reklama a propagace Obžaloba u ostravského krajského soudu se mimo jiné týká údajné reklamní a propagační spolupráce s kasinem na Novojičínsku, kterou měl Radil uzavřít jako zástupce pivovaru. Ve hře jsou i směnky, které byly následně vůči Pivovarům Lobkowicz uplatněny. K jejich proplacení ale nedošlo. Žalobkyně pro Radila navrhuje pět a půl roku žaláře a čtyřletý zákaz činnosti. Radil u soudu vinu kategoricky odmítl. „Cítím se nevinný, veškerá obvinění naprosto vylučuji a věřím, že se nám to podaří prokázat,“ uvedl Radil, který poté soudu popsal své působení v Pivovarech Lobkowicz, kdy se mu podle jeho slov podařilo zachránil další pivovary spadající pod tuto značku. V Ostravě hořela střecha výrobní haly, fotbaloví fanoušci viděli kouř Radil figuroval či figuruje v řadě dalších společností. Působil v bankovním a korporátním sektoru. Česká asociace obchodníků s cennými papíry ho společně s Českou asociací Treasury před několika roky nominovala do Výboru ČNB pro finanční trh. Spolu s Radilem stanul před soudem i muž, který se měl podle obžaloby podílet na vytvoření údajně fiktivní smlouvy o poskytování poradenských služeb. Pro druhého z obžalovaných státní zástupkyně žádá pětiletý trest. Také on vinu popírá. Trestní sazba činí pět až deset let. Vynesení rozsudku se zatím neočekává.

