Liberty trvá na soudní ochraně, Tameh se bojí nesplácení dluhu. Co návrat lidí

„K poslednímu únoru jsem dostal informaci, že se musím do tří měsíců, což je nejkratší možná lhůta pro vystěhování daná zákonem, vystěhovat z tohoto prostoru,“ uvedl Juřina, který provozuje čajovnu s dlouholetou tradicí.

Čajovna u Sýkorova mostu funguje v centru Ostravy už 26 let. Bez předběžného informování ale majitel čajovny Michal Juřina dostal koncem února výpověď z nájmu od Knihovny města Ostravy, která objekt spravuje a bude jej rekonstruovat.

„Souhlasím s tím, že pan majitel má krátkou dobu na vystěhování. Je to nepříjemné, ale vše je naprosto legální a legitimní. Rekonstrukci prostoru Knihovny města Ostravy plánujeme už od června 2022. S předáním výpovědi jsme čekali až do fáze, kdy administrativně náročný projekt projde úvodním schvalovacím řízením. Bylo zde mnoho rizik. Harmonogram přípravné fáze projektu je výrazně zrychlený, protože pravděpodobně mnoho knihoven nestihlo do této výzvy podat své projekty,“ uvedla ředitelka KMO Irena Šťastná.

Juřina, který si musí nyní urychleně hledat nové prostory, je ale z jednání knihovny zaskočen. „Veškeré rekonstrukce a změny se mnou byly vždy dopředu konzultovány už za předchozího vedení knihovny. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že se knihovna bude rekonstruovat, tak s tím samozřejmě nic nezmůžu a začal bych hledat nové prostory. Měl bych na to ale o dost více času, než je tomu nyní. Teď mám tři měsíce,“ řekl majitel čajovny, který má na několik měsíců dopředu objednané i dodání zásob čajů a keramiky. Největším problémem při hledání nového prostoru bude podle něj lokalita nebo absence toalet pro zákazníky, které současný prostor nabízí.

Muž v Ostravě vyhrožoval vystřílením nemocnice a školy

Majitel čajovny byl informován, že mu město pomůže s hledáním nového objektu, kam by se podnik mohl přesunout. V pátek 15. března ale Deníku uvedl, že se na něj nikdo zatím neobrátil a nezjišťoval požadavky, které musí nový prostor čajovny splňovat.

„Čajovna nemůže být jen tak někde. Například potřebuji, aby měli zákazníci k dispozici toalety. Slíbili mi z města pomoc, ale už 14 dní se nic nedělo. Kontaktoval jsem i odbor kultury s dotazem na pomoc hledání prostoru. Ozvali se až po mém urgování koncem minulého týdne. Nyní budu s makléřkou odboru správy domovního fondu jednat a společně se i půjdeme podívat na nabízené prostory, které ale dle mého názoru nejsou pro čajovnu vhodné,“ uvedl Juřina.

To, že magistrát pomáhá s hledáním nového prostoru pro čajovnu, potvrdila i vedoucí oddělení starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Michaela Tichá. „Koncem minulého týdne dostal náš úřad z magistrátu žádost o podporu při hledání nového prostoru. Během pondělního rána navíc makléřka odboru správy domovního fondu kontaktovala pana provozovatele. Úřad ale musí postupovat standardně dle přijatých zásad,“ uvedla Tichá.

VIDEO: Vagina jako skrýš pro peníze. Uklízečka kradla ve firmě na Ostravsku

Zpráva o konci působení čajovny v těchto prostorách zasáhla i její pravidelné zákazníky. Na Facebooku vznikla k podpoře čajovny i skupina s názvem Neberte nám čajovnu U Sýkorova mostu, kde se připojilo k dnešnímu dni 351 členů. Za založením skupiny jsou dvě letité zákaznice čajovny Barbora Bezděková a Tereza Smetanová.

„Když jsem se dozvěděla, že mají čajovnu zrušit, byli jsme s přáteli smutní, protože je to pro nás nenahraditelné místo. Proto jsme společně s Terezou kontaktovaly jak knihovnu, tak i zastupitele a založili skupinu na Facebooku. Chceme ideálně čajovnu nechat tak, jak je. Pokud bude třeba, pomůžeme majiteli s hledáním nového prostoru,“ řekla Bezděková. Dodala, že se v příštích dnech plánuje i petice k záchraně čajovny.

Přes půl Evropy pro Natálku. Fanoušci Baníku jdou z Barcelony do Nového Jičína

Jisté ale je, že se čajovna po rekonstrukci do budovy Knihovny města Ostravy už nevrátí. „Po dobu rekonstrukce využijeme prostor čajovny pro zachování základních služeb knihovny. Následně místo využijeme pro návazné komunitní služby a aktivity knihovny. Ačkoliv majitel řekl, že je v rámci budovy KMO i jiný volný prostor a čajovna by se nemusela přesouvat, tak to není pravda. Žádné volné a nevyužité prostory v budově nemáme,“ dodala ředitelka Knihovna města Ostravy.

Juřina zjišťoval, zda by byla možnost se po rekonstrukci nastěhovat zpět, ale ředitelka KMO tuto možnost Deníku vyvrátila s tím, že si knihovna nechá prostory už pro své využití, z důvodu vysokých investic do celého objektu, včetně prostorů čajovny.