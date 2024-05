Podnik se šestadvacetiletou tradicí čeká stěhování. Čajovna u Sýkorova mostu musí kvůli plánované rekonstrukci Ústřední knihovny opustit prostor, v němž působí. Bez předchozího varování, že bude nutné odejít, musel majitel tradičního ostravského podniku hledat náhradní prostory. Po dvou měsících od výpovědi z nájmu čajovna nakonec nový domov našla, a to o pár ulic dál.

Čajovna u Sýkorova mostu v centru Ostravy končí svou působnost v prostorech Knihovny města Ostravy kvůli rekonstrukci, 19. března 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Čajovna u Sýkorova mostu je místem v centru Ostravy, kde se tradičně setkávají lidé mnoha generací. Někteří zde tráví chvíle s přáteli, jiní se zastaví pro pro svůj oblíbený sypaný čaj. Výpověď z nájmu, kterou obdržel 29. února, Michala Juřinu překvapila.

„K poslednímu únoru jsem dostal informaci, že se musím do tří měsíců, což je nejkratší možná lhůta dána zákonem, vystěhovat ze stávajícího prostoru,“ potvrdil Juřina, který čajovnu s dlouholetou tradicí provozuje. Důvodem je rekonstrukce Knihovny města Ostravy (KMO), která se bude rozšiřovat a potřebuje k tomu i prostor současné čajovny.

Internetem kolují záběry nehody na Karvinsku. Video ukazuje celý průběh srážky

Výpovědní lhůta z nájmu měla běžet v březnu, dubnu a květnu. Knihovna se spolu s náměstkyní primátora Lucií Baránkovou Vilamovou už na začátku dohodla, že poskytne Juřinovi „měsíc k dobru“ a z prostorů se může odstěhovat až na konci června. „Udělali jsme ve spolupráci s paní náměstkyní návrh prodloužení provozu čajovny o jeden měsíc. To je vše, co se dalo udělat. Jsme už v předinvestiční fázi, která skončí pátým měsícem, pak přijde na řadu výběr zhotovitele a celé to vypukne,“ popsala koncem března ředitelka KMO Irena Šťastná.

Štěňata v hlavní roli: v Ostravě probíhají netradiční lekce jógy

Na návrh ale Juřina nakonec nepřistoupil. „Měsíc navíc byl pouze pod podmínkou, že bych musel prostor čajovny na své náklady kompletně vymalovat, což by se mi nevyplatilo. Požádal jsem paní ředitelku KMO o posunutí termínu k vystěhování bez nutnosti malování, které bylo požadováno, takže uvidíme co odpoví,“ uvedl Juřina, kterému město Ostrava původně přislíbilo pomoc s hledáním nového prostoru.

Podle jeho slov mu ale nabídlo nevyhovující prostory a s dalším hledáním už nepomáhalo. „Nové prostory jsem musel hledat sám. Nakonec se nám podařilo najít vhodné místo, a to v ulici Dr. Šmerala 11 v centru Ostravy,“ konstatoval Michal Juřina. Smlouvu mu majitel nového prostoru poskytl na dobu neurčitou.

V centru Ostravy poutá pozornost pánské přirození. Nabízí 16 centimetrů radosti

V novém objektu bude ovšem nutné provést stavební úpravy, aby zde mohla čajovna plně fungovat. Znovuotevření provozovny na nové adrese, která je od té původní vzdálená 400 metrů, přesné datum zatím nemá.