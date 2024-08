Pro předplatitele Exkluzivně

Petr Jiříček dnes 05:00

Vyhledávaný bazén s venkovním koupalištěm a atrakcemi v Komenského sadech v centru Ostravy čeká půlroční modernizace za více než 82 milionů korun. Co to znamená pro návštěvníky a co se v oblíbené Čapkárně změní?