Zvedá se již ve chvíli, kdy se vozidlo blíží. Auta tak mohou projet bez zastavení a vystrkování ruky. Umožňuje to nový parkovací systém spuštěný před několika dny. Hlavní slovo mají kamery, které při vjezdu i výjezdu zaznamenávají registrační značky vozidel.

„Už při vjezdu se mi zdálo, že ty stojany jsou jiné. Normálně jsem si odebral lístek a zaparkoval. Při výjezdu jsem lístek držel v ruce, abych ho jako jindy přes stažené okénko strčil do čtecího okénka. Než jsem ale šlápl na brzdu, závora se zvedla. A to jsem byl několik metrů před ní. Trochu mě to zaskočilo. Je to ale super. Žádné zastavování, natahování ruky a podobně,“ uvedl jeden z řidičů.

Podle marketingového ředitele centra Tomáše Lučana jsou ohlasy motoristů pozitivní. „Nahradili jsme deset let starý systém. Ten nový je nejlepší, jaký je na trhu,“ řekl Lučan, který dále popsal, jak vše funguje.

„Při výjezdu, když se blížíte k závoře, vás ten systém vidí, přečte značku a automaticky vám otevře,“ uvedl Lučan s tím, že odjezd vozidel se tím urychlí a je podstatně komfortnější. Pamatováno je i na řidiče, kteří během pracovního týdne „prošvihnou“ bezplatné dvouhodinové parkování. Až dosud museli nacouvat nebo vystoupit z auta a dojít k terminálu, kde parkovné uhradili. Nyní stačí u stojanu bezkontaktně zaplatit prostřednictvím mobilní aplikace nebo přiložením platební karty.

Podle Lučana systém umožňuje i bezlístkový příjezd. Ten by ale před Vánocemi, kdy se očekává nápor zákazníků, mohl přinést komplikace.

„Lidé jsou na lístky zvyklí a nechtěli jsme to před Vánocemi měnit. Do budoucna ale systém bude stoprocentně bezlístkový. Takže na vjezdu nebudete muset udělat nic,“ vysvětlil Lučan.