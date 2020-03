Právě jeho vedení zkritizoval za jeden z posledních učiněných kroků. „Zakázali obcím informovat o počtu nakažených, a to mi přijde na hlavu. V šedesátitisícovém městě, kde přibudou tři lidé denně, mi to připadá jako úlet. Já tím jen chci lidi uklidňovat. Když si přečtete, že každý den přibyli tři lidé, je jasné, že virus nemá raketový vzestup a nehrozí například uzavření města. Tahle fáma už tady ostatně dvakrát proletěla. Proto říkám, že to dělám a budu dělat nadále!“ vzkazuje Michal Pobucký lidem i vedení kraje.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Povězte, napadlo vás někdy, že ze své pozice primátora Frýdku-Místku budete muset pomáhat řešit takovou situaci, jako je celosvětová pandemie?

Primátor a starosta by měl pomáhat, od toho ta funkce je. Ale že to bude mít až takový rozměr, to by mě nenapadlo ani v nejhlubších snech. Něco takového tady za posledních sto let nebylo, vlastně od španělské chřipky.

Dovolím si soukromou otázku kolik hodin denně nyní při tom shonu spíte?

Moc ne. Ve spánku mě ale napadá spousta věcí, takže když se probudím, hned si to zaznamenávám. Mám na nočním stolku zápisník, píšu si tam, co inspirativního mě v této době napadne. Spánku není moc, ale na to už jsem zvyklý.

Dotkla se nějak nákaza vašeho okolí?

Musím zaklepat, naštěstí nikdo z rodiny ani nejbližších není nemocný. Mezi námi, celkově těch nakažených máme ve Frýdku-Místku relativně málo. Na to, že jsme skoro šedesátitisícové město, jich máme jen okolo čtyřiceti, to je zatím hodně malé číslo.

Přesto Frýdek-Místek hlásí nejvíce pozitivních pacientů z celého Moravskoslezského kraje, v celém okrese jich pak je kolem šedesáti. Připisujete to termínu jarních prázdnin, které mělo Frýdeckomístecko v době kulminace viru v Evropě, náhodě, nebo něčemu jinému?

Přesně tak, je to přímá souvislost s termínem jarních prázdnin. Hned první den po jejich skončení jsme ve vedení města řešili navrátivší se děti a učitele a sami jsme ještě když nebyly žádné indicie o výskytu viru u nás zjišťovali a aktivně hledali informace, kdo by mohl být rizikový. Tehdy jsme přišli na oněch dvacet kantorů, kteří se vrátili ze zahraničí, a řadu dětí a snažili se je ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí poslat do karantény. Takových lidí bylo asi tisíc. Další okresy, jimž prázdniny začínaly po nás, už začínaly tušit, že se něco děje a je třeba být obezřetný.

Pomohla podle vás včasná reakce skokově snížit aktuální počet nakažených nejen na Frýdeckomístecku?

Myslím si, že určitě ano. Hned v pondělí jsme to tehdy řešili, v úterý zasedla bezpečnostní rada, ve středu jednali zastupitelé. Na zasedání přišel také ředitel nemocnice a hodinu a půl jsme diskutovali, co se může, nebo nemůže stát. Tím se, řekl bych, spustila otevřená diskuse o koronaviru u nás v regionu.

Zavřené školky a školy, dětská hřiště, zrušené úřední hodiny magistrátu a další kroky, to nyní platí, možná až na výjimky mezi mateřskými školami, vesměs po celém kraji…

(vstoupí do řeči) Máte pravdu, na druhé straně u mateřských škol jsme byli průkopníky. To jsme teď takříkajíc vždy u všeho, což velmi pomohlo. Sami jsme se rozhodli uzavřít školky a vyčlenili dvě z nich pro lékaře, sestry a jednotky integrovaného záchranného systému. Až týden po nás to Moravskoslezský kraj udělal v rámci regionu a hejtman určil školy, které se mají starat o děti lidí z těchto složek. Zase jsme byli o krok napřed.

Přijímáte s ohledem na v krajském měřítku vyšší počet nakažených nějaká další opatření?

Předminulou neděli jsem na facebook napsal výzvu, aby všichni začali šít roušky, protože vláda ani kraj nám nic nedají. Spustila se vlna, a chtěl bych poděkovat všem, co začali šít. A pokud můžou, ať šijí dál, nikdo nevíme, jak dlouho tu nákaza bude a roušek bude potřeba opravdu hodně.

U místní firmy DEVA jste také poptali výrobu roušek z nanotechnologií, které navíc občanům zasíláte zdarma do schránek. To se nevidí všude…

Přesně tak. Nejprve jsme roušky distribuovali všem potřebným, co se pohybují v medicíně, do domovů seniorů, do jednotek IZS, dobrovolným hasičům, už ani nevím kam všude. Celkem to bylo asi devět tisíc roušek jsou ze speciální nanotechnologie, nesmějí se prát, ale když se dezinfikují a žehlí se nebo vypékají v troubě, mají funkčnost jako respirátor třídy FFP2 a to je pecka.

A jak je to s tou expedicí občanům?

Osmdesát zaměstnanců magistrátu se nyní dobrovolně přihlásilo a prozatím roušky roznášíme do schránek lidem nad 65 let, kterých máme ve městě přes 11 700. Tato skupina obyvatel je dostane prioritně, my mladší ročníky to snad zatím zvládneme. Do soboty večer bychom to chtěli stihnout. Vyzývám tedy seniory, aby si pravidelně kontrolovali dopisní schránku. Naleznou v ní roušku a leták od města s postupem, jak ji dezinfikovat, a také důležitá telefonní čísla. Po sobotě se vrhneme na občany 0 až 65 let, kterým roušky rozneseme v příštích dnech. Tady jsme závislí na rychlosti výroby roušek. DEVA šije hlavně mundúry a nyní předělali kompletně výrobu na roušky. Ušijí jich asi dvacet tisíc týdně. Každou krabici okamžitě roznášíme. Nejde to urychlit, více lidí na roznos, kteří by se chtěli přidat, nepomůže.

Spolupracujete také s dobrovolnickými skupinami či organizacemi, nebo je ta vlna solidarity tak velká, že ani nebylo třeba?

Lidé jsou neuvěřitelně solidární, hlásí se, píšou nám. Máme dohodu s organizací ADRA, s níž spolupracujeme roky. Na e-mail dobrovolnik@adra.cz se může kdokoliv přihlásit a oni řeknou, jak může pomoci. Dobrovolníci například roznášejí jídlo lidem v karanténě nebo seniorům. Dáváme také roušky Červenému kříži, kam si je lidé mohou chodit vyzvedávat.

Dokážete si představit, jak může vypadat chod města za měsíc, za měsíc a půl, kdy, doufejme, nákaza opadne?

Byl bych rád, kdyby nákaza skončila hned zítra, ale musíme se připravovat na nejhorší, na to, že tady bude i za čtvrt roku. I zavedená opatření typu zavřených hřišť či skateparků a dalších takových míst skončí až na závěr. Pokud jako společnost budeme plnit doporučení a rady hygieniků, zvládneme to. Už nyní ale individuálně řešíme pomoc podnikatelům či firmám. Kdo je například v městských prostorách a potřebuje pomoct se splátkou nájmů. I tady se ale najdou různí vykukové. Přesně z takových důvodů jsme se rozhodli posílat i ty roušky přímo do schránek.