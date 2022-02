„Chceme nahlas říci DĚKUJEME. Každoročně využíváme příležitosti, abychom upozornili na výjimečné firmy, obce a další subjekty, které jsou plnohodnotnou součástí naší společnosti, zajímají se o ni, není jim lhostejné, co se v ní děje, snaží se přispět k tomu, aby se rozvíjela a nabízela našim občanům nejrůznější možnosti. Společenská odpovědnost by měla být nedílnou součástí firemní, ale i životní filozofie nás všech. Zájem o okolí a přijetí zodpovědnosti získalo během pandemie v posledních dvou letech nové rozměry. I proto letos naše oceňování nechceme a nesmíme vynechat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že krajský úřad přijímá přihlášky do soutěže i nominace do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje až do konce března 2022.