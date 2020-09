Z rukou ostravského primátora Tomáše Macury převzali ocenění v průběhu jednání zastupitelstva synové Filip a David.

„Odešel vynikající odborník a hlavně skvělý člověk, který má hlavní zásluhu na tom, že se ostravská zoo stala jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice. Udělení Ceny města Ostravy bude jen malou připomínkou toho, jak nesmazatelně se Petr Čolas svou prací zapsal do historie města,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Petr Čolas zemřel náhle 25. srpna ve věku 55 let. Zabýval se ochranou přírody, studiem primátů a dalších zvířat po celý svůj aktivní život. Rodák z Ostravy začínal po absolvování Vysoké školy zemědělské v Brně jako zootechnik na státních statcích. Do Zoologické zahrady Ostrava nastoupil v roce 1990, o čtrnáct let později se stal jejím ředitelem.

"Jako hodně malý kluk jsem chtěl být asfaltérem. Vždy, když kolem domu, kde jsme bydleli, projížděl starý vůz s cisternou plnou rozpáleného asfaltu, vybíhal jsem nadšeně ven a vydržel jsem jej dlouho a fascinovaně sledovat. Asfalt mi tehdy strašně voněl a nejvíce jsem záviděl tomu pánovi, který vždy házel bílé kamínky (dnes vím, že to byl štěrk) do tuhnoucího povrchu opraveného kusu vozovky. Kamínky do něj zapadaly a tvořily krásné obrazce. Kam se na ně hrabou dnešní moderní metody," svěřil se před několika lety Petr Čolas v rozhovoru pro Deník a dodal: "Později, když jsem začal číst, jsem možná už v osmi letech zcela přesně věděl, že musím v životě dělat ochranáře-strážce rezervace čili rangera, a nejlépe pochopitelně v Africe. Anebo že musím pracovat v zoologické zahradě. V těchto věcech jsem měl od útlého dětství v podstatě jasno… a to první – ranger– se mi možná ještě někdy vyplní…" dodal v rozhovoru před deseti lety Petr Čolas.

Patřil k nejuznávanějším světovým odborníkům na záchranný chov zvířat v lidské péči. Ostravskou zoo zapojil do celosvětových programů záchranného chovu. Byl propagátorem jednotné chovatelské a ochranářské strategie moderních zoologických zahrad, jejichž filozofií je ochrana druhů nejen ex situ, ale zejména in situ, tedy v místě přirozeného výskytu druhů.

"Pod jeho vedením prošla ostravská zoo výraznou modernizací. Prosazoval zlepšování prostředí chovaných zvířat, modernizaci a výstavbu pavilonů tak, aby expozice byly co nejpřírodnější a největší," připomněla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

"Za jeho éry se rekonstruoval například pavilon hrochů, vybudoval se pavilon evoluce, pavilon pro slony, hlavní vstup do areálu, safari asijských kopytníků nebo Návštěvnické centrum, které je střediskem ekologické výchovy v zoo. Za jeho působení ve funkci ředitele se ostravská zoo stala jednou z největších atrakcí regionu a zařadila se jednoznačně k nejnavštěvovanějším turistickým cílům České republiky. Stala se místem odpočinku i poučení pro lidi z regionu, vítaným cílem pravidelných procházek pro mnoho Ostravanů, zejména pro rodiny s dětmi," dodala Vojkovská.

Cenu může udělit město Ostrava výrazným osobnostem za významná literární, umělecká a jiná díla se vztahem k Ostravě, za významné objevy, za mimořádný výkon při dosažení významných úspěchů se vztahem k městu, jako zvláštní projev uznání osobám, jejichž činnost představovala či představuje pro Ostravu výjimečný přínos, či jako zvláštní projev úcty českým nebo zahraničním představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu. Udělena může být fyzickým i právnickým osobám. Její součástí je také peněžní dar ve výši 100 000 korun. Od roku 1996 ji převzalo už 35 osobností - jejich přehled najdete zde.