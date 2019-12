Moravská Ostrava a Přívoz zavádí od pondělí 2. prosince 2019 službu Mobilní rozhlas. Jedná se o službu, která občanům přinese spolehlivý a rychlý přenos informací. Ty mohou jít směrem od obyvatel na radnici, nebo opačnou cestou.

Mobilní rozhlas. Ilustrační foto. | Foto: MČ Praha 7

A jak to funguje? „Komunikace s občany bude probíhat formou SMS zpráv, e-mailem nebo zprávou přímo do aplikace. Díky tomu můžeme občany varovat před krizovou situací, jako je třeba hrozba povodní, náledí, požárů, sněhové kalamity, výpadky elektrické energie, uzavírky silnic a podobně,“ říká mluvčí obvodu David Račák s tím, že obvod se naopak může formou dotazníku zeptat občanů na to, co je trápí nebo co by chtěli zlepšit.