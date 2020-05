Ve středu 6. května odpoledne odtud putovalo 1200 krabic do nemocnic v Moravskoslezském kraji – přesněji ochranné obleky, brýle, rukavice a návleky na obuv.

Takto objemný rozvoz z Ostravy je zřejmě poslední. Zásobovací středisko vybudoval v objektu své bývalé stanice Hrabůvka Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) na zadání Moravskoslezského kraje. Dohromady s nimi v tomto centru spolupracují dobrovolní hasiči z Ostravy-Radvanic, Ostravy-Zábřehu a Radvanic.

Moravskoslezské KDC je dalším z několika článků leteckého mostu Čína-ČR. Do konce minulého týdne sem převáželi potřebné zásilky z Číny kolegové ze Záchranného útvaru HZS ČR (ZÚ), a to přímo z Pardubic-Opočínku. Příslušníci HZS MSK pak převážejí tyto prostředky dál po kraji – do distribučních středisek a na další místa ve všech šesti okresech Moravskoslezského kraje podle požadavku krajského úřadu.

Materiál se postupně rozvážel do zdravotnických zařízení, sociálních služeb, nemocnic, obcí s rozšířenou působností, praktickým lékařům a dalším.

"KDC je v provozu od 25.3.2020, od té doby distribučním centrem dosud prošly krabice s rouškami a respirátory, ochrannými rukavicemi, ochrannými obleky pro zdravotnický personál, ochrannými brýlemi a ochrannými štíty, testery, návleky na obuv a dalšími pomůckami," zmínil tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.