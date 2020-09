Hlavní chodbu zdobí podmořský svět, jídelnu zkrášlují indické mandaly a v pokojích se na děti usmívají pohádkové postavy. Mezi nimi nechybí ani Krteček, Pat a Mat nebo Locika z moderní pohádky Na vlásku.

Na projektu pracovalo v srpnu až dvacet dobrovolníků. „Kamarádka zdravotní sestřička mi poslala nabídku, že hledají dobrovolníky na malování do nemocnice. Ráda se zapojuji do podobných dobrovolnických akcí, takže jsem neváhala,“ usmívá se dobrovolnice Aneta Nováková. S týmem pomocníků vymalovala tři dětské pokoje.

„Výtvarný motiv jsme vybrali i podle věku dětí. V pokoji pro nejmenší jsme namalovali Krtečka, v dalším rozkvetlou louku a pro ty starší žluté mimoně,“ vzpomíná.

Projekt začali 10. srpna a do konce měsíce vymalovali celé oddělní. „Bylo to úžasné a s výsledkem jsem velmi spokojená. Původně jsme plánovali, že bude oddělení v barvách duhy, ale ta se nakonec promítla do jednotlivých obrázků. Všichni dobrovolníci malovali vlastní témata,“ líčí vrchní sestra Hana Horelová.

Do malování se zapojila také učitelka výtvarné výchovy Zuzana Sedláčková. Se svými studenty z pedagogického lycea Střední odborné školy Ahol vymalovala chodbu oddělení.

„Na stěny jsem malovala mořský svět, zvířata a korálové útesy. I během prázdnin mi pomáhali mí šikovní studenti,“ chválí učitelka výtvarné výchovy.

Spolupráce dobrovolníků původně byla spojena s nadačním fondem Pod křídly andělů. Ten se později přejmenoval na Křídla dětem.

„Chceme časem pomáhat na všech lůžkových odděleních v Česku. Pořádáme jarní a podzimní sbírku, kde lidé darují hračky a jiné dárečky konkrétním oddělením nemocnic,“ popisuje ambasadorka a zakladatelka nadačního fondu Kateřina Brožová. Na webových stránkách Křídla dětem si zájemci vyberou nemocnici s příslušným oddělením a prohlédnou si seznam dárků pro děti.

„Sbírku organizujeme schválně už na podzim, chceme totiž pomáhat v období, kdy nabízené pomoci není tolik jako třeba před Vánoci,“ vysvětluje. Koupené dárky pak lidé odnesou na speciální sběrná místa ve městech.

V současnosti nadační fond spolupracuje s FN Ostrava, Nemocnice Fifejdy a Vítkovickou nemocnicí. V kraji pak s nemocnicemi v Opavě, Krnově, Havířově a Frýdku-Místku.

Kateřina Milotová