Mimo festivalovou sezónu je často v centru Ostravy liduprázdno. To však neplatí, když se koná Colours of Ostrava. Hlavně během obědů se v místních vyhlášených restauracích a kavárnách nezastaví. Deník vyrazil do podniků, kam chodili návštěvníci festivalu dobít energii.

Reportáž z centra Ostravy během festivalu Colours of Ostrava, 21. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Kafe a snídaně, nebo rovnou oběd. Centrum města se během čtyřdenního festivalu Colours of Ostrava hemžilo lidmi s barevnými náramky, které jsou poznávacím znamením návštěvníků Coloursů. V pátek se na Nádražní ulici hned několik zákazníků s kávou v ruce posilňovalo v kavárně CØKAFE.

„Na Colours jsem přijela už podesáté. Jsem z Prahy a o tomto místě už jsem několikrát slyšela, tak jsme tady s kamarádkou přišly na snídani,“ svěřuje se jedna ze zákaznic. Někteří zde přichází na rychlou kávu, další zase rovnou na pozdní snídani. Provozní kavárny Lucie Jílkové je evidentní i větší nápor zákazníků. „Určitě je tady více lidí, než mimo festival. Jsme na to ale připravení,“ uvedla Jílková.

Lepší outfity i nálada

Podle provozovatelů ostravských podniků jsou festivaloví návštěvníci mnohem příjemnější a pohodovou atmosféru si tak užívají i restauratéři. „Je to shon, ale na to jsme připravení. Lidé jsou uvolnění, takže si to užíváme i my,“ říká provozní kavárny a bistra DOCK u Havlíčkova nábřeží Jana Velentová. Zde nabízí snídaňové menu, které trvá do 13 hodin.

„Návštěvníci z festivalu tady chodí s úsměvem a hezky oblečení. Pak si nepřipadám jako v Ostravě, ale jako někde na jihu. Mohlo by to trvat celé léto,“ dodává s úsměvem Valentová, která v DOCKu zažívá už sedmou festivalovou sezónu. Do DOCKu zavítala i návštěvnice Coloursů Izabela se svou kamarádkou.„První den jsme to přehnaly, tak teď jedeme na pohodové vlně. Byly jsme se projít a teď jsme si sem přišly odpočinout,“ říká Izabela, návštěvnice festivalu i bistra.

Na oběd až po pořádném spánku

Nedaleko Havlíčkova nábřeží se festivaloví nadšenci zastavují i v bistru Hogofogo, kde míří rovnou na oběd.

„Přes oběd máme téměř plno, ale lidé chodí až později, protože vzhledem k festivalu se později i probouzí. Pak je krátká pauza a poté dojdou na večeři,“ říká provozní manažer bistra Petr Jonáš. I ten zdůrazňuje lepší náladu zákazníků. „Je z nich cítit uvolněnost, nejsou ve stresu a jsou mnohem příjemnější,“ uvádí Jonáš.