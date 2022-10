„Necháváme si několik desítek vozů ve studené rezervě. Jejich nasazení do běžného denního provozu neplánujeme. Je to o hodnotách. Pro nás je prioritou ekologie a s ní spojené zdraví lidí. A za těmito hodnotami si stojíme,“ uvedl ředitel DPO Daniel Morys, podle kterého však ceny energií výrazně zasáhly do rozpočtu DPO. Náklady jsou meziročně vyšší o stovky milionů korun.

„Nezbývá, než žádat o kompenzaci Statutární město Ostravu. Řešením do budoucna je zastropování cen elektřiny a plynu, tím se stabilizují rozpočty DPO,“ dodal ředitel. Na přímou otázku, zda se cestující v hromadné dopravě mají připravit na zdražování, a o kolik, Morys odpověděl: „Aktuálně se připravují změny v tarifu pro rok 2023, které přinesou řadu nových služeb a zjednodušení, ale budou také zřejmě částečně reflektovat současnou energetickou krizi.“

Úspory

Dopravní podnik podle ředitele šetří, kde se dá. Projevilo se to i při posledních změnách jízdních řádů. „Zářijový jízdní řád obsahuje optimalizaci, která mimo jiné přináší úsporu v řádech desítek milionů korun. Další větší omezení by znamenala výrazný zásah v dostupnosti služby veřejné dopravy v Ostravě. Díky podpoře města a státu extrémní scénář omezení dopravy v Ostravě v tuto chvíli nehrozí.“

Některé dopravní podniky, které stejně jako ten ostravský přešly z nafty na stlačený zemní plyn (CNG), hlásí problémy s dodavateli pro příští rok. Do výběrových řízení se totiž nikdo kvůli nevypočitatelné situaci nehlásí. Ostrava je na tom o poznání lépe. Podle Moryse jsou v současné době dodávky pro příští rok zajištěny.

K 1. lednu 2022 bylo ve vozovém parku DPO 294 autobusů, z toho 227 na CNG a 8 elektrobusů. Na konci roku 2022 počítá DPO s 227 CNG autobusy a 32 elektrobusy.