„Ceny meníček jsme museli trochu zvednout. Například za řízek z panenky zaplatí hosté 165 korun, za kuřecí řízek s bramborovým salátem 159 korun,“ komentuje tradičně páteční řízkové menu provozní Tomáš Adámek z restaurace Stodola, kde minulý týden připravili devadesát řízkových menu. V nesezonních měsících se podle něj zájem porovnává hůře, přesto jde vidět, že lidé šetří.

„Vidíme to hlavně po večerech, kdy je sice plná hospoda, ale jídlo si lidé mnohdy vůbec nedají,“ říká otevřeně klíčový muž staročeského podniku. Restaurace se podle něj uživí, a to třeba i díky pravidelným měsíčním akcím (zvěřina, valentýnské menu, burgerové hody, svatomartinská husa…), na něž bývá plno týdny dopředu.

Menu jako udržovací servis

Stejně jako v Hrabové vyhlížejí sezonu a otevření zahrádky v Radniční restauraci pod vyhlídkovou věží. Cena „meníček“ tam podražila meziročně o 15 korun, řízek – stejně jako jiná jídla – se do nestálé nabídky dostává zhruba co tři týdny.

„Meníček jako celku děláme asi o deset procent méně než před pár lety, ale už nějakou dobu se držíme na konstantním počtu 450 až 500 menu denně,“ říká provozovatel Radniční restaurace Jozef Golis, podle něhož má na každý den vliv spousta faktorů.

„Meníčko však není pro restaurace ukazatel, je to spíše jakýsi udržovací servis podniku. Abychom utáhli režijní náklady, je třeba vydělávat peníze jinak, mít vyšší přidanou hodnotu, v našem případě i pomocí cateringu,“ vysvětluje Golis, který pro sebe hodnotí vždy daný rok. Ten loňský podle něj nebyl nejlepší.

„Objemu práce bylo dostatek, což o to, rostly však enormně režie a peníze, které měly jít na rezervu pro nepředvídatelné časy nebo na investice, spolkly právě loňské nepředvídatelné časy. Vyhodili jsme je z okna za zvýšenou spotřebu na energie. Polštář, který jsme mohli mít, nemáme. Jedeme dál, ale bez rezervy,“ vrací se k loňskému zúčtování Jozef Golis, který si nestěžuje na nedostatek lidí, na enormní výdaje však ano.

Lepší než po covidu

Podobná situace teprve čeká Radima Dvořáčka ze Staré Kuželny ve Slezské Ostravě. „Zatím funguju stále za staré ceny energií, zafixoval jsem je za pět dvanáct a tříletý fix mi skončí na podzim,“ popisuje Dvořáček důvod, proč dosud téměř nemusel zdražovat nabídku – učiní tak patrně až na podzim. Dvousetgramový řízek a la card tak u něj stojí nadále 269 korun, klasická meníčka s polévkou totiž v Kuželně nedělají.

A jak je to s pohybem hostů? „Je to podobné jako po covidu, i když menší nárůst hostů asi pozoruju. Jestli je to takto dlouhodobě udržitelné? Zatím ano,“ má jasno zkušený restauratér. Podle společnosti Sodexo Benefity by mělo zdražování v gastronomii zvolňovat. Průměrná cena oběda byla v lednu podle jejích dat v republice 181 korun, v Moravskoslezském kraji pak 174,3 koruny.

K tématu

Vývoj cen „řízkových menu“ v Ostravě

Stodola: menu 159 korun (loni v březnu 139 korun)

Radniční restaurace: menu 150 korun (loni 135 korun)

Stará kuželna: řízek a la card 269 korun (loni 269 korun)



Vývoj průměrné ceny oběda v Moravskoslezském kraji

srpen 2022: 160,3 koruny

září 2022: 165,6 koruny

říjen 2022: 169,7 koruny

listopad 2022: 173,4 koruny

prosinec 2022: 174 korun

leden 2023: 174,3 koruny



Zdroj: Deník a Sodexo Benefity