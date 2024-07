V Dolních Vítkovicích probíhá od středy 3. července do soboty 6. července desátý ročník festivalu Beats for Love. Festivalový areál je každoročně zaplněn i desítkami stánků, které návštěvníkům nabízí nejrůznější pokrmy a nápoje, které mohou ochutnat.

Stánky s jídlem a pitím najdou návštěvníci na každém rohu, i tak jich je letos méně, než minulý rok, což potvrdil i majitel food trucku Vaše prasátko. „Letos tady trávím čtvrtý ročník a uvidíme, jak to bude letos vypadat. Koukal jsem, že tady je snad o polovinu méně stánků než loni. Museli jsme trošku zdražit, protože jsou velké marže a velké odvody, ale to snad lidi neodradí. I tak uvidíme, co to udělá,“ uvedl Radim Svačina, majitel pojízdného stánku Vaše prasátko, které funguje jednak jako food truck na festivalu, ale i jako kamenná provozovna na Stodolní ulici. Mr. Piggy burger zde vyjde na 230 korun a Piggy bowl, kde jsou brambory, salátek, a vepřové maso, na stejnou sumu.

Na festivalu je k zakoupení i široký výběr hranolků, mezi kterými je například ostravská provozovna Faency Fries. Hranolky zde vychází na 95 korun a s trhaným masem na 165 korun. U Pana hranolky vychází kornout hranolek na 140 korun nebo vanička za 190 korun.

V nabídce mezi jídly nechybí ani festivalové klasiky, jako jsou nudle se zeleninou za 170 korun nebo nudle s kuřecím masem za 199 korun.

Je libo červíky?

Kuriozitou mezi pokrmy jsou i křupaví červíci, kteří vychází od 50 do 125 korun a na výběr je i s několika příchutěmi jako je česnek, slaná skořice, čokoláda chilli či mléčná čokoláda. Tradiční stánek s chlebem letos nabízí škvarkovou, česnekovou, tvarůžkovou a bůčkovou pomazánku za 60 korun.

Nechybí ani nabídka piva, které letos vychází na 69 korun za Radegast 12 nebo Plzeň za 79 korun. Čepovaný jablečný cider vyjde návštěvníka na 65 korun. Celý festival je letos poprvé cashless, proto návštěvníkům stačí k placení pouze platební karta nebo telefon s platební aplikací.

Kromě klasických stánků, mají v DOVu otevřeno i stálé provozovny, jako například L'Osteria v U6 nebo Pizza Chleba v Multifunkční hale gong. Obě provozovny letos zažijí festivalový nápor poprvé za jejich existenci.

„Těšíme se moc, ale máme určitý respekt, protože to je poprvé, co máme otevřeno během festivalu. Máme zúžený jídelní lístek, protože s našim stálým bychom to nezvládli. Lidé si u nás mohou dát sladké věci, jako třeba koblížky a koláče a pak i pizzu. Otevřeno budeme mít od 10 ráno do 12 v noci. Po půlnoci budeme mít k dispozici ještě výdejní okno před gongem,“ přiblížil provozovatel Pizza Chleba Jan Florko.

Ještě nutno dodat, že letos se za občerstvení v areálu neplatí hotově, pořadatelé poprvé v historii zavedli bezhotovostní systém cashless, tedy jen kartou.