Unikátní pivní sonda Deníku s názvem Pilsner Urquell index už 24 měsíců dvakrát ročně mapuje cenu nejoblíbenějšího tuzemského piva hospodách i na Ostravsku. Také tentokrát přinesla řadu zajímavých ukazatelů.

Tak například. Kdo se v Ostravě pohyboval s cenou plzeňského piva kolem šedesáti korun, zdražoval už jen nepatrně, a to o tolik, kolik samotným hospodským zdražil pivovar. Výraznější zdražení se spíše konalo v podnicích, kde se pivo drželo na „lidových cenách“ v rámci stávajícího trhu.

U sledovaných podniků to platí například o Šnytárně v Sokolské třídě v centru města. Před rokem tam stála plzeň 44 korun, za což by dnes podnik bral pomyslnou cenu za nejlevnější plzeňské pivo v Ostravě. Za rok však došlo ke zdražení o osm korun, z toho o šest korun od letošního jara, kdy Deník ceny mapoval naposledy.

Nejlevnější plzeň je za zmíněnou cenu k dostání v Cihelně U Chýlků na pomezí Hrabůvky a sousedních Vítkovic. „Aktuálně čepujeme za 44 korun,“ potvrdila Deníku servírka. Z této prémiové cenové úrovně o dvě koruny nahoru už uskočili v Hostinci U Mamy v Ostravě-Pustkovci. „V posledních měsících jsme museli zvýšit cenu plzeňského piva o dvě koruny. Ve zdražení jsme reflektovali pouze navýšení ceny ze strany samotného pivovaru,“ řekl Deníku provozovatel Hostince u Mamy Roman Sedlák.

Řádově výše už jsou v Restauraci U Rady v centru města, kde je plzeň k mání za 57 korun za půl litru. Většinou už je ale plzeň v Ostravě nad šedesátikorunovou hranicí. Platí to o oblíbené „Puorce“ v Moravské Ostravě i Viktorce v Porubě. Cena? Nyní shodně 61 korun.

„Do zdražení jsme promítli pouze dvoukorunovou částku, o kterou nám pivo zdražil pivovar,“ zopakoval také majitel plzeňské tankovny Viktorka Lukáš Chlebovský. Ještě o dvě koruny více plzeň prodávají v Radegastovně na náměstí, tam se ale nikterak netají tím, že je to pro ně okrajové pivo. „Z deseti lidí si osm dá radegast, dva plzeň,“ říkává majitel a provozovatel Jiří Zajíček.

Citelné zdražení však štamgasty teprve čeká. Důvodem je svým způsobem fakt, že zatímco loni platil stát na úrocích státního dluhu 50 miliard korun ročně a letos 70 miliard, v příštím roce to bude 95 miliard a v roce 2025 až 110 miliard. V rámci takzvaného konsolidačního balíčku vlády, který už schválil senát, se tak má alkohol od příštího roku přesunout do vyšší 21procentní sazby daně.

Výsledek? „Šest korun za pivo,“ má už dávno sečteny jednoduché počty Lukáš Chlebovský, provozovatel Viktorky a řady dalších gastronomických zařízení ve městě. „Budou ještě lidé chodit do hospody?“ ptá se hned řečnicky Roman Sedlák od Mamy a vzápětí si odpoví. „Asi jo, protože na lahváčích daň promítnou zase řetězce. Nikdo nebude pivo dotovat,“ tuší hospodský. „Leda by lidi přestali pít.“

Jaký je vývoj ceny plzeňského piva v ostravských podnicích?

Restaurace U Rady, Moravská Ostrava – nyní: 57 Kč (jaro 2023: 55 korun (plus 2 Kč), podzim 2022: 55 Kč (plus 2 Kč), jaro 2022: 51 Kč (plus 6 Kč), podzim 2021: 48 Kč (plus 9 Kč))

Restaurace Slezska P.U.O.R., Moravská Ostrava – nyní: 61 Kč (jaro 2023: 58 Kč (plus 3 Kč), podzim 2022: 54 Kč (plus 7 Kč), jaro 2022: 54 Kč (plus 7 Kč), podzim 2021: 49 Kč (plus 12 Kč))

Plzeňská tankovna Viktorka, Poruba – nyní: 61 Kč (jaro 2023: 59 Kč (plus 2 Kč), podzim 2022: 59 Kč (plus 2 Kč), jaro 2022: 57 Kč (plus 4 Kč))

Radegastovna na náměstí, Moravská Ostrava – nyní: 63 Kč (jaro 2023: 63 Kč (plus 0 Kč), podzim 2022: 63 Kč (plus 0 Kč))

Šnytárna, Moravská Ostrava – nyní: 52 Kč (jaro 2023: 46 Kč (plus 6 Kč), podzim 2022: 44 Kč (plus 8 Kč))

Hostinec u Mamy, Pustkovec – nyní: 46 Kč (jaro 2023: 44 Kč (plus 2 Kč))

Cihelna U Chýlků, Hrabůvka – nyní 44 Kč

*v některých podnicích Deník cenu plzně nesleduje dlouhodobě, proto je k dispozici kratší srovnání, přesnou cenu si nevybavují ani hospodští