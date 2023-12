Tradiční místa před supermarkety už obsadil každoroční prodej vánočních stromků. Na některých místech odstartoval už v druhé půlce listopadu. Podle prodejců je ale největší zájem až čtrnáct dní před Vánocemi. Najdou se i takoví, kteří nákup stromečku nechávají na poslední chvíli a dorazí i 24. prosince.

Prodej vánočních stromků v Ostravě, 6. prosince 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

U OC Galerie v Ostravě-Třebovicích se každoročně nachází stánek s borovicemi, smrky i jedlemi. Největší nápor zde očekávají za týden. Na výběr zde mají zákazníci z jedle kavkazské, borovice černé a smrku stříbrného. Největší zájem je každoročně o jedle. Už desátým rokem je zde prodává i Marek Hoffmann, který v průběhu roku pracuje jako montér. „Je to zase něco jiného než běžná práce, kterou dělám. Baví mě to,“ říká.

O 100 korun dražší

Pravidelně se zde vánoční stromky doplňují a v prodeji budou do 23. nebo 24. prosince. „Někdy jsem tady býval i 24. prosince ráno, kdy si přijedou nakoupit stromky ti, kteří to nechávají na poslední chvíli,“ vysvětluje Hoffmann. Smrk u něj vyjde na 549 korun a jedle kavkazská od 399 do 1499 korun, podle velikosti. Kromě stromků si zákazníci mohou koupit větve nebo jmelí. Oproti minulému roku se cena stromečků vyšplhala o 100 korun výš.

O 150 metrů dál se nachází další prodej stromků, a to u prodejny Mounfield. Zde jsou k dispozici dánské jedle. „Stromky se řežou kolem půlky října, aby ještě trošku oschly a byly ideální k ozdobení na Vánoce,“ uvedl prodejce stromků. Podle jeho slov je největší zájem o středně velké jedle. Kdo má větší obývací pokoj, volí i ty prémiové, které vyjdou na 1499 korun. „Důchodci a starší lidé často volí malinké stromečky do 1,3 metru. Už mají většinou odrostlé děti, takže si stromky kupují jen symbolicky, aby ho měli,“ dodal. Zákazníci si mohou nechat zdarma seříznout spodní část kmenu do stojanu.

Tradiční ostravské epicentrum prodeje stromečků je i u obchodního centra Avion Shopping Park. I tam jsou každoročně k dispozici jedle, smrky i borovice. Smrčky zde ale vybalují až později. Nyní jich je k dispozici pouze pár kusů. „Smrky si lidé kupují až na poslední chvíli. Většinou to jsou totiž ti, kteří nemají balkon. Navíc při manipulaci rychleji opadají, takže většinu máme ještě na paletě. Proto je budeme vystavovat hlavně od dalšího týdne,“ říká prodejce.

Sběrný dvůr nebo popelnice?

Po vánočních svátcích nastávají vždy problémy s likvidací stromků. Od loňského roku je nutné je odvážet do sběrných dvorů. Kdo stromek odloží k popelnici, porušuje zákon. „Každý je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným zákonem. Uvedené povinnosti není možné plnit jinak než prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených k nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru nebo kombinací uvedených způsobů,“ vyjmenovala už letos v lednu mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

V dřívějších letech mohli lidé vánoční stromky v Ostravě odložit k popelnicím, odkud je odvezla společnost OZO Ostrava. S tím je ale už třetím rokem konec. „Žádný svoz vánočních stromů oficiálně nezajišťujeme. Majitelé stromků je mají odvézt do sběrných dvorů, které jsou v obvodech k dispozici,“ potvrdila Vladimíra Karasová, mluvčí společnosti OZO Ostrava. Je tak na majitelích, jak si s likvidací vánočních stromů po Novém roce poradí.