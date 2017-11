Černí pasažéři v MHD se mohou vykoupit. Amnestii nemohou využít všichni

Rekordmanem mezi černými pasažéry v ostravské MHD je muž, který byl v posledních pěti letech přistižen bez jízdenky hned 377 krát! Ten má však při amnestii smůlu…

Statistiky jsou až zarážející. Za posledních pět let jelo téměř 75 tisíc lidí ostravskou hromadnou dopravou „inkognito“. Za cestu bez jízdenky jim bylo uděleno přes 550 tisíc pokut za bezmála 700 tisíc korun.

„Kdo příště pojede ,načerno‘, zaplatí pokutu ne sedm set korun, ale rovnou tisícovku. Aby si to zapamatoval,“ upozorňuje ředitel DPO Daniel Morys.

Dopravce mění přístup ke skupině cestujících příživníků. Kdo byl doteď revizorem přichycen při jízdě bez platné jízdenky, zaplatil přímo ve vozidle nebo do sedmi dnů od prohřešku 700 korun (při pozdější úhradě 1500 korun).

Od 1. ledna příštího roku to bude o tři sta korun více. To i proto, že byť je černých pasažérů asi jen šest procent, hned osm z deseti jich jezdí bez jízdenky opakovaně.

NEJDŘÍV CUKR, POTOM BIČ

„Máme i rekordmana, který jel za posledních pět let ,načerno‘ hned 377krát. Takový typický hříšník je muž ve věku od 20 do 25 let s bydlištěm na úřední adrese a pocházející z Moravské Ostravy a Přívozu případně Vítkovic,“ říká ředitel DPO Daniel Morys s dovětkem, že většina takových hříšníků při nástupu rovnou ukazuje občanky.

Ještě než dopravce začne používat bič, chce jít na „černé ovce“ metodou cukru. Mnozí z těch, kteří pokutu dostali, ji totiž ještě nezaplatili. Připravena je pro ně limitovaná amnestie.

„Kdo si od dnešního dne do 23. prosince koupí alespoň půlroční jízdenku (stojí 2199 korun, pozn. red.), promineme mu celou dlužnou částku,“ nabízí Daniel Morys.

Téměř 15 tisíc lidí proto dopravce obešle dopisem s informací o této možnosti. Ptáte se, proč tak málo, když hříšníků jsou desetitisíce? Amnestii nemohou využít lidé, jejichž dluhy vůči DPO jsou už soudně či exekučně vymáhány. Například tedy zmíněný rekordman, který se řídí heslem 377krát a stále poprvé.

„Je to spíše signál těm, kterým se to stalo třeba nedopatřením, že mají šanci se z prohřešku vykoupit. Nepředpokládáme totiž, že kdo nemá na zaplacení pokuty, bude si kupovat půlroční jízdenku,“ vysvětluje ředitel.

Kdo však této nabídky nevyužije, zaváhá. Dosud totiž DPO vymáhal pokuty sám, což ze své primární role dopravce nedělal efektivně ani ekonomicky. „Vymáhání pokut je dnes pro dopravní podnik ztrátovou činností,“ říká radní pro dopravu Lukáš Semerák. Od ledna na to dopravce bude mít díky připravované změně legislativy specializované firmy a devatenáctiprocentní úspěšnost vymáhání pohledávek tak rapidně stoupne.