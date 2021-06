Sběrné místo je otevřeno v sídle ČČK Ostrava na adrese: Červeného kříže 1672/4, 702 00 - Moravská Ostrava a Přívoz, hlavní budova, 2. patro.

Na sběrné místo může kdokoliv přinést především: oblečení (čisté, funkční, nepotrhané – nebude čas upravovat), boty, hygienické potřeby, čistící prostředky, desinfekce, dětské pleny a kojeneckou výživu, hračky, trvanlivé potraviny a konzervy, prostředky pro zakrytí obydlí (plachty, celty) a podobně.

Otevírací doba je od soboty 26. června 2021 do úterý 29. června 2021 od 8 do 20 hodin. Sbírka bude ukončena v úterý 29. 6. ve 20 hodin. Ve středu bude veškerá darovaná materiální pomoc zavezena do postižených oblastí a to v koordinaci s pověřeným OS ČČK Jihomoravského kraje a OS ČČK Hodonín.

Zároveň budou v příštím týdnu nasazeny a do postižených oblastí vyrážet také speciální týmy ČČK Moravskoslezského kraje, především na monitoring zasažených oblastí a poskytnutí psychologické první pomoci zasaženým obyvatelům a případně i zdravotnické pomoci, bude-li jí třeba.