/FOTOGALERIE/ V úterý ráno Ostravany nepříjemně překvapil štiplavý zápach. Nad městem se jako obrovský mrak načervenalé barvy vznášel kouř z Liberty Ostrava. Deník zjišťoval, co se v kunčické huti dělo a jak na událost reaguje ostravský magistrát.

Mrak emisí kouře nad Ostravou z huti Liberty, Ostrava, 23. května 2023. | Foto: Se souhlasem autorky snímku

I na Ostravu nezvykle zbarvené nebe způsobil oblak emisí rozprostírající se nejen nad kunčickou hutí Liberty. Ostravané ho mohli vidět nad velkou částí města, nejvýrazněji před úterní osmou hodinou ranní. Deník okamžitě kontaktoval vedení huti s dotazem, zda je původcem „mraku“, případně co se v huti dělo.

Po dvanácti hodinách dostal večer odpověď. „Od rána začal proces restartování koksárenské baterie (KB2) do standardního provozu,“ uvedl mluvčí Liberty Ostrava Andrej Čírtek s tím, že v průběhu tohoto procesu se v ovzduší mohou objevovat emise kouře. „Proces probíhá v souladu s regulací a s informováním příslušných orgánů,“ doplnil mluvčí huti.

Věděli, co se stane. Přesto láteří

Liberty Ostrava informovala Českou inspekci životního prostředí, ostravský magistrát a některé městské části, k tomu podle všeho i některá ekologická sdružení. Z oken kanceláře radvanické radnice mrak viděl – a cítil – i tamní starosta a náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč, který po telefonátu z koksovny v Liberty informoval občany prostřednictvím sociálních sítí, aby snížil počet dotazů a obavy veřejnosti.

Kdysi hnus, už lepší, ale... Jak se žije a dýchá u hutního gigantu v Ostravě?

„Koksárenské baterie kunčické huti jsou čtyřicet let staré a za tu dobu bez větší významné opravy. Pak přijde právě takováto mimořádná událost, které v letech ani nejdou spočítat a hlavně které nejsou zahrnuté do předpisů a emisních limitů. Tyto události a emise jsou vedlejším trpěným produktem,“ řekl Deníku Boháč s tím, že je třeba neustále tlačit podnik k modernizaci.

Kolik škodlivin uniklo?

„My se díváme a měříme to, co jde z komínů za filtry, ale málokdo ví, že to, co vychází z podniku jako vedlejší produkce, která se nenese kilometry daleko, je dost možná srovnatelné s těmi komínovými emisemi. Proto se na tyto ‚vedlejší‘ problémy musíme zaměřit. Jak to vůbec mohou být vedlejší emise, když jsou možná stejné jako ty hlavní, které legislativně tak bedlivě měříme?“ ptá se ostravský náměstek pro životní prostředí, který technicky úterní událost chápe, lidsky a vědecky už ne.

Liberty Ostrava pod drobnohledem: jaký je skutečný vliv huti na zdraví lidí?

„Nemělo by to být normální. Ani v tomto případě nám totiž nikdo neřekne, kolik škodlivých látek při tomto restartu koksárenské baterie uniklo do ovzduší. Je klidně možné, že to, co se stalo v úterý, nahradilo čtrnáctidenní primární emise z provozu,“ spekuluje starosta Radvanic a Bartovic.

Pochopení nehledejte ani u opoziční krajské zastupitelky Zuzany Klusové, která s Piráty problematiku životního prostředí v regionu dlouhodobě sleduje. „Nedivím se, že občany Ostravy vyděsil mrak nad městem. Vzhledem k nedávným zprávám o finančních problémech a zanedbané údržbě se lidé právem obávají o své zdraví. Nejde ale zdaleka jen o jeden mrak, Liberty dlouhodobě vypouští vysoké množství jedů do ovzduší. Občané nemají důvěru v to, že podnik dělá maximum pro ekologizaci provozu. Je škoda, že ministr životního prostředí Hladík se při své květnové návštěvě našeho kraje nezaměřil právě na problém s ovzduším a místo toho řešil střílení vlků," vytkla Klusová.