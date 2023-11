Od čtvrtečního večera bude na většině území Česka foukat silný vítr. V nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině a na horách až 90 kilometrů v hodině. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí i pro Moravskoslezský kraj.

Sněhová vánice na sídlišti. Ilustrační video. | Video: Deník/František Vondrák

Ve čtvrtek bude navíc chladno, ráno mohou na východě země teploty klesat až k minus šesti stupňům Celsia, na ostatním území bude mezi nulou a minus čtyřmi stupni.

Silný vítr

„Před a na studené frontě, která bude přes naše území postupovat od severu v noci ze čtvrtka na pátek, bude zesilovat jihozápadní až západní vítr na čerstvý,“ uvedli meteorologové.

Jejich upozornění před silným větrem platí od čtvrtečních 18:00 do pátečních 6:00 pro všechny kraje kromě Jihomoravského, Zlínského a jižní poloviny Olomouckého kraje. V pátek ráno bude vítr částečně slábnout.

Lidem v regionech, kde bude větrno, doporučují meteorologové při pohybu venku a při jízdě autem opatrnost.

Teploty pod nulou

„V neděli bychom se mohli v nížinách dokonce dočkat denních maxim, které se nedostanou nad nula stupňů," uvedli meteorologové na facebooku.

Vzduch, který bude do Česka proudit od severu až severozápadu, bude arktický a současně oceánský, tedy vlhký. S ohledem na to očekávají sněžení i v nížinách, kde by se přechodně měla vytvořit i souvislá sněhová pokrývka. Na horách by mělo napadnout několik desítek centimetrů sněhu.