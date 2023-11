/FOTOGALERIE/ Už potřinácté, symbolicky 13. prosince, se letos Ostravou – a dalšími městy – rozezní ty nejznámější české koledy. Kde a proč se letos v Ostravě bude s Deníkem zpívat?

Česko zpívalo koledy, Masarykovo náměstí, Ostrava. | Video: Deník/Petr Jiříček

Tradiční oblíbená akce Deníku Česko zpívá koledy bude součástí předvánoční atmosféry také letos. Z bezmála tří set míst se bude zpívat také na čtyřech místech v Ostravě – v areálu ZŠ a MŠ B. Dvorského v části Ostravy-Jihu Bělský Les, na Alšově náměstí v Porubě a v témže obvodu také ve Vřesinské ulici 2229/94 mezi tramvajovou smyčkou a koupalištěm „Vřesina“.

Každoročně se tisíce lidí scházejí zpívat koledy také v centru Ostravy a nejinak tomu bude letos. Z rozhodnutí pořadatele vánočních trhů, Černé louky, podpořeného městem Ostravou, se však poprvé bude zpívat na Prokešově náměstí pod radniční věží, nikoli jako v minulých letech na Masarykově náměstí.

VIDEO: Zaplněné náměstí v Ostravě zpívalo. Koledy zněly po celém městě

„Na Prokešově náměstí vystoupí dětský sbor operního studia Národního divadla moravskoslezského pod vedením paní Živocké. Po odzpívání koled bude v podání dětí následovat pásmo známých písní z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře pro prodloužení adventní atmosféry,“ řekla Deníku mluvčí Ostravských Vánoc Pavlína Merendová s tím, že koledy se začnou zpívat v 18 hodin, předcházet jim budou proslovy hostů. Jedním z nich má být i primátor Ostravy Jan Dohnal, který akci Česko zpívá koledy s Deníkem zahájí.

Nová výzdoba, nová tradice

Merendová také vysvětlila, co pořadatele Ostravských Vánoc ke změně lokality vedlo. „Z Prokešova náměstí zmizela instalace Velký dar, letos bude slavnostně nasvíceno prvky, které vznikají speciálně pro tyto prostory vůbec poprvé. Akce Česko zpívá koledy by měla být nová tradice, kterou na Prokešovo náměstí chceme přenést. Je to oblíbená akce velkého rozsahu a pro tyto prostory jsme chtěli získat důstojný bod programu,“ uvedla mluvčí s tím, že takto by tomu mělo být i v následujících letech.

FOTO: Kde můžete nastoupit? Vánoční tramvaj od dnešního rána brázdí Ostravou

Na Česko zpívá koledy letos zazní šest koled – Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši, Rolničky a Vánoce, Vánoce přicházejí.

Ve středu 13. prosince od 18 hodin. Tentýž den vyjde v Deníku tradiční zpěvník s texty koled. Loni dav na Masarykově náměstí rozezpívala zpěvačka Kaczi.

Vánoční poutákZdroj: Redakce