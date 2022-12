Nesem vám noviny se náměstím rozeznělo na minutu přesně. Lidé se kolébali, popíjeli svařák a punč a prozpěvovali. První koledu ještě odměřeně, další už s elánem! „Já jsem tady tuto tradici v Ostravě před asi deseti lety téměř zahajovala, a musím říct, že má vzestupnou tendenci a vy jste čím dál lepší!“ zalichotila beskydská zpěvačka lidem na náměstí.

VIDEO: Českem zněly koledy. Společně si zazpívaly tisíce lidí z celé republiky

Když lidé zpívali Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši a Jak jsi krásné, neviňátko, připomínaly už některé skupinky amatérský pěvecký sbor. Někteří se do objektivu Deníku cudně usmívali, jiní to v ten moment rozbalili naplno. „Jsem tady, abych si to užila!“ dodala po vypnutí nahrávacího tlačítka jedna z dam.

Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Lidé si dvacetiminutovku s koledami a Deníkem skutečně užili, mnohdy se u toho celé skupiny natáčely na památku. „Účasti nepočítám, ale chodívala jsem pravidelně. Je bezvadné, že tradice pokračuje,“ narážely na dva covidové ročníky s Čechomorem vinou protiepidemických vládních opatření jen u obrazovek kamarádky Olga a Helena. Finále v podobě šesté koledy Vánoce, Vánoce přicházejí už mnozí dozpívali se smutným úsměvem na tváři, že jejich chvíle končí. Program však nikoli a po chvíli pokračoval dalším koncertem zpěvačky Kaczi.

Česko dnes bude zpívat koledy, konečně živě. Zapojí se celá Ostrava i DOV

Záběry z dalších míst Ostravy:

Koledy s Deníkem se zpívaly též v Dolních Vítkovicích s duem Jiří Krhut a Nikos Koulouris:

1/43 Zdroj: Kateřina Součková Česko zpívá koledy v Dolní oblasti ve Vítkovicích v Ostravě, 7. prosince 2022. 2/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 3/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 4/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 5/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 6/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 7/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 8/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 9/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Jiří Krhut. 10/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 11/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 12/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 13/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Nikos Kuluris. 14/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 15/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Jiří Krhut. 16/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 17/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Jiří Krhut. 18/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Jiří Krhut. 19/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Jiří Krhut. 20/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Jiří Krhut. 21/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Nikos Kuluris. 22/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Nikos Kuluris. 23/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 24/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 25/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 26/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 27/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 28/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 29/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 30/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 31/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 32/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 33/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 34/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 35/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 36/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 37/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 38/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Jiří Krhut. 39/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 40/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 41/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 42/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. 43/43 Zdroj: Deník/Vladimír Pryček Česko zpívá koledy, 7. prosince 2022, Ostrava. Jiří Krhut.

A zpívalo se také v Ostravě-Porubě, kde na podiu koledy plnému náměstí předzpívával známý dětský soubor Permoník z Karviné:

1/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 2/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 3/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 4/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 5/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 6/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 7/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 8/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 9/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava. 10/10 Zdroj: Deník/Martin Pleva Česko zpívá koledy v Porubě, 7. prosince 2022, Ostrava.

A zpívalo se i na desítkách dalších míst v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Podrobnosti připravujeme.