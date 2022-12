Akce se uskuteční na desítkách míst i v našem kraji. Zpívat se bude v Ostravě na Masarykově náměstí, konkrétně pod taktovkou zpěvačky Kaczi. Dále také v Dolní oblasti Vítkovic za doprovodu Jiřího Krhuta, Nikose Koulourise a jejich hostů v podobě Maria Šeparoviće, Mužského pěveckého sboru Vítkovice a Školního pěveckého sboru Silencio. V Ostravě se poté do Česko zpívá koledy zapojí ještě v Porubě, Hrabůvce, Krásném Poli, Hrabové a Nové Bělé.

Jedním z ostravských míst, kde se ve středu 7. prosince úderem 18. hodiny rozezní oblíbené vánoční písně v rámci dvanáctého ročníku akce Deníku Česko zpívá koledy, bude také zmíněná Dolní oblast Vítkovice (DOV). Do akce se DOV zapojí vůbec poprvé. Na náměstí před U6 si mohou lidé přijít zazpívat známé koledy, ochutnat vánoční punč a užít si adventní čas. Zahájení je zde naplánováno v 17.30 a součástí bude také slavnostní rozsvícení vánočního stromu, konkrétně pět minut před 18. hodinou.

Poté už se Dolními Vítkovicemi rozezní zmíněné koledy, kterých bude stejně jako na dalších místech po celém Česku šest - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné, neviňátko a Vánoce, Vánoce přicházejí. V DOV se bude zpívat pod taktovkou Jiřího Krhuta, který zahraje na kytaru a saxofonisty Nikose Koulourise. Na pódiu je doprovodí hosté v podobě Maria Šeparoviće, Mužského pěveckého sboru Vítkovice a Školního pěveckého sboru Silencio. „Bude to takové zajímavé hudební těleso, všichni budou zpívat a hrát dohromady. Seznam koled je dán a my podle něj také pojedeme. Moc se na akci těšíme,“ říká s úsměvem manažerka marketingu a PR v DOV Renata Červená.

Dále se koledy rozezní v těchto moravskoslezských městech a obcích: Lhotka, Chlebičov, Příbor, Osoblaha, Horní Benešov, Bartultovice, Orlová, Bruntál, Bělá, Kunín, Háj ve Slezsku, Fulnek, Sosnová, Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice (na třech místech), Spálov, Ludgeřovice, Ludvíkov, Rybí, Janov, Kateřinice, Petrovice, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov (na třech místech), Zátor, Dvorce, Bílovec, Hodslavice, Třemešná, Brušperk, Trnávka, Český Těšín, Oldřišov, Vrchy, Úvalno, Nový Jičín, Paskov, Štěpánkovice, Opava, Lesní Albrechtice.

Po dvou covidových letech se oblíbená akce opět uskuteční živě na náměstích i návsích. To v roce 2020 a 2021 nebylo kvůli vládním nařízením reagujícím na epidemiologickou situaci možné.

Mohutný chór zazpívá první prosincovou středu opět šest vánočních písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné, neviňátko a Vánoce, Vánoce přicházejí. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu PDF ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku a budou dostupné i na místě.

Fotogalerie a videa z akce najdete následně na našich webech.