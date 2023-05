/FOTOGALERIE Z ARCHIVU/ První červnová sobota bude patřit běhu! Proběhne již tradiční jedenáctý ročník běžeckého závodu Český běh žen Ostrava, který se uskuteční 3. června 2023. Jako každý rok se bude i letos akce konat na náměstí Biskupa Bruna u nákupního centra Forum Nová Karolina. Běžkyně si budou moci vybrat ze tří závodů a na své si přijdou například i děti.

Rozhovor s organizátorkou Českého běhu žen, 19. května 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

O organizaci závodu se v redakci Deníku rozpovídala Šárka Mokrá, organizátorka Českého běhu žen. Snímky z vydařeného loňského ročníku si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii výše.

Co vás vedlo k organizování takovéto akce?

Ve vítkovickém oddílu, který pořádá Zlatou tretru, jsme se rozhodli, že nám v Ostravě stále chybí nějaká hobby skupina sportovců. Běhy jsou tím nejjednodušším v atletice, tak bylo rychle rozhodnuto o disciplíně. Jde o relativně jednoduchý sport na organizaci ve srovnání s jinými disciplínami.

Proč pouze pro ženy?

Věděly jsme, že ženy jsou ty, které mají k běhu určitý ostych, bojí se, nebo nikdy žádný sport nedělaly. Navíc nám v roce 2013 v Ostravě vzniklo nové centrum Ostravy, a tak jsme řekli, proč nezorganizovat speciální běh pouze pro ženy.

Český běh žen v Ostravě 2022.

Inspirovali jste se v zahraničí?

Všechno už je vymyšlené, takže jsme hledali, jaká akce se nám bude nejvíce zamlouvat. Ta nejzajímavější byla právě ve Vídni - Rakouský běh žen (ASICS Austrian Women's Run, pozn. red.). Po tomto vzoru vznikl i náš název. Také jsme tehdy jeli do Vídně za paní Ilse Dippmannovou, která Rakouský běh žen v 90. letech založila. Měla stejný začátek jako my, protože se sama inspirovala v běžeckém závodě v New Yorku. Svěřila se nám s jejími zkušenostmi, které nám následně s organizací pomohly.

Uvažovali jste i nad závodem pro muže?

Při smíšených závodech je všude trochu jiná atmosféra. Ryze ženský spolek na trati vytváří specifickou vzájemnou podporu. Ten jsme nechtěli porušit. Mužů je na akci vždy hodně v rolích partnerů, kamarádů, manželů nebo tatínků.

Jeden smíšený běh zde přeci jen máte…

Family běh je pro celou rodinu, i když ho upřednostňují hlavně děti do 12 let. Ti starší ale mohou běžet i delší tratě s maminkami. Do rodinného běhu se mohou zapojit i tatínkové a každé dítě po doběhnutí získá dáreček, sladkost a medaili. Pro malé účastníky je zde připraven i celodenní program jak uvnitř obchodního centra Forum Nová Karolina, tak i venku na Náměstí Biskupa Bruna, kde se odehrává velká část programu.

Letos proběhne 11. ročník. Jak se akce za celou dobu vyvinula?

Na začátku jsme měli představu, že Český běh žen musí někam růst a musí se zvyšovat počet účastníků. Pak nám ale zkušenost ukázala, že prostor, ve kterém jsme se rozhodli běh pořádat, nemá vyšší kapacitu. Aby byl běh příjemný s dobrou komorní atmosférou, tak více než 2000 účastníků mít nemůžeme. Nedá se ale říct, že bychom z toho byli zklamaní.

Plánujete se přesunout i do jiných měst?

Chtěli bychom jít za hranice Ostravy. Snad se to s našimi partnery povede domluvit a bylo by to tak už i příští rok. Už to plánujeme několik let. Teď nám to například zkomplikovala covidová situace. Minimálně dvě města bychom v mysli měli. Přáli bychom si to alespoň vyzkoušet.

Bude letos na akci nějaká novinka?

Co se týká organizace, tak se doufám budeme držet standardu, který stále zlepšujeme. Jako každý rok se bude měnit doprovodný program. Na místě bude spousta stánků s občerstvením, kávou a nějaké sportovní, výtvarné či poznávací aktivity. Vzhledem k tomu, že se akce koná v době, kdy děti slaví svůj svátek, tak se tam potkají například i se Šmouly. Ženy by mohla potěšit například nová moderátorská posila - slovenská stand-up komička a žena každým coulem Simona Salátová. Ta s námi bude od rána až do ukončení akce. Celý den tak bude ve znamení jedné velké stand-up show. Spolu s moderátorem Kubou Kohákem to může být smršť! Trio bude doplňovat profesionální sportovní komentátor Michal Dusík, který snad vše udrží na pomyslné uzdě. (smích)

Je Český běh žen i pro ty, které se běhu pravidelně nevěnují?

Určitě ano. Naše akce je taková farma pro další velké závody. Atmosféra dokáže povzbudit lidi, kteří nikdy neběhali a bojí se. Často se stává, že některé ženy třeba střídají běh s chůzí. Chceme, aby si dotyčná žena zkrátka vyzkoušela, jaké to je zaběhnout si závod.

Takže může mít každý své tempo?

Jistě. Zároveň v závodě na pět a deset kilometrů jsou i děvčata, která běhají a běhávaly výkonnostně. Například jsme teď oznamovali běžecký tým Petry Pastorové (mnohonásobná mistryně ČR v maratonu, pozn. red.). Je to tedy všehochuť a každá běžkyně si tam najde to své.

Uvažovali jste například i o půlmaratonové nebo maratonové trati?

V kontextu Českého běhu žen ne. Jde o komorní akci a přáli bychom si, aby s námi běhaly ženy opakovaně. Pro některé už to třeba časem bude málo, ale zase přijdou nové, které závod nakopne a zařadí si tento sport do každodenního života.

Připomeňte si na závěr na videu atmosféru závodu v krátkém ohlédnutí za loňským ročníkem:

