Nálada byla od samého rána výborná. Ženy se svými dětmi doprovázeli muži hrdí, že jejich žena, ta růže jejich rodiny, ukáže dětem co všechno další ještě umí.

K náladě přispěli komentátoři Michal Dusík a Jakub Kohák. Neustále vtipně komentovali momentální dění v areálu startu a cíle a Jakub Kohák si tu a tam odskočil se vyfotit se ženami, které byly za to šťastné a veselé. Přísným okem na organizaci a průběh akce dohlížel Oldřich Zvolánek a také si párkrát při startu vystřelil.

„ Báli jsme se, že nebudeme moci tento ročník uspořádat, ale díky tomu, že se situace rozvolnila po hygienické stránce, tak jsme se tedy dali do přípravy Českého běhu žen a podařilo se nám to. Jsem rád, že účast byla velmi vysoká na současné podmínky. Téměř čtrnáct set účastníc, které se přihlásily, je úspěch, a těší nás to. Věřím, že v příští rok už nebudeme omezováni a že bude těch dva tisíce kýžených běžkyň, které si přejeme všichni, aby byly. Dnes se potvrzuje, že ty „ skalní ženy „ určitě přišly. Některé odradily povinné testy, ale vzkázaly, že příště už přijdou," konstatoval Oldřich Zvolánek, předseda výkonné rady SSK Vítkovice.

Program pro zúčastněné začal před každým během protažením a řádným rozcvičením. Pořadatelé připravily dva rozběhu dětí do sedmi let a od sedmi let. Pak následoval pochod s „ hůlkami“ Nordic Walking. Pravidla jsou jasná a kontrolovatelná – nesmí se běžet.

Jako první došla Smiřáková Jarmila za 19 minut a dvě sekundy sledována Šárkou Volnou -19:25 a Jitkou Lednickou – 19:36.

Jakmile došly „ hůlky“ již se rozcvičovala skupina 2,5 kilometrů.

V této kategorii zvítězila Markéta Kašná Ester v čase 10:48. Druhá doběhla Martina Mazáčová – 10:49 a třetí Milfajtová Michaela Anna – 10:50.

Po opětovném rozcvičení se na start připravila nejpočetnější skupina na 5 kilometrů. Kromě běhu jednotlivkyň byla vyhlášena soutěž ve čtyřčlenných družstvech, kdy se časy přihlášených závodnic sčítaly. Těch družstev se sešlo dvacet čtyři. Jednotlivkyň 651. Starty byly rozděleny na sedm vln.

Zvítězila Petra Pastorová – 19:01, druhé místo vyběhla Markéta Kašná – 19:44 a na třetím místě doběhla Quittová Lenka – 20:18. První místo v družtvech obsadily ženy Hello Bank/ BK Ludgeřovice.

Elitní skupina v běhu na 10 kilometrů nastoupila jak poslední. Běžkyně čekaly dva pěti kilometrové úseky. Vyhrála opět Petra Pastorová ve velmi dobrém čase 39:04 před Petrou Ševčíkovou – 39:52 a Denisou Kozákovou – 41:19.

Ihned po jednotlivých kategoriích byla vyhlášena tombola a po doběhu všech byly i rozdány medaile a ceny pro nejlepší.

Tak zase v roce 2022 při desátém ročníku.