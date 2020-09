„Magické číslo 100 tisíc registrovaných dárců představuje zhruba polovinu naší cesty ke splnění letitého snu, totiž, aby většina českých pacientů nalezla svého dárce u nás a nemuseli jsme je hledat v zahraničí,“ říká Pavel Jindra, vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně a primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.

Každoročně se v Česku uskuteční zhruba 250-270 transplantací kostní dřeně, z toho je cca 150-170 provedeno s nepříbuzným dárcem, a proto je potřeba národní registr neustále rozšiřovat. Dárce z tuzemska je geneticky i teritoriálně blíže a odpadá tak mnohdy náročná cesta krvetvorných buněk z ciziny za pacientem. Dovoz kostní dřeně byl nesnadný například toto jaro během protipandemických opatření.

Koronaviru navzdory

„Původně jsme odhadovali, že 100 tisícího dárce nalezneme začátkem jara. Koronavirus ale prakticky zmrazil veškeré naše náborové aktivy a my se v zápisu nových členů dostali téměř na nulu. Těší mě, že se našim pracovníkům podařilo přes léto zmírnit tuto ztrátu a my tak přivítáme jubilejního dobrovolníka v tuto pro nás sváteční sobotu,“ přibližuje ředitel Českého národního registru dárců dřeně Daniel Pagáč.

Český národní registr dárců dřeně vznikl v roce 1992 a eviduje přes 99 tisíc dobrovolníků. Od svého založení umožnil transplantaci 1 784 nemocným, z toho zhruba 20 procent byli dětští pacienti. Jen v loňském roce se do registru zapsalo rekordních 10 845 dobrovolníků a 50 dárců své krvetvorné buňky darovalo.

K TÉMATU

Více o náborové akci Čechy, Morova a Slezsko – vstupuje celé Česko najdou zájemci v tomto odkazu. Facebookový odkaz na bohumínskou část této akce najdou zájemci zde.

Jak vše probíhá?

Věnujte 10 minut svého času na záchranu života. Pro zápis do registru stačí jen na místě vyplnit zdravotní dotazník a provést stěr z ústní dutiny speciální štětičkou. Základní podmínky pro vstup:



věk 18–35 let (až do dne 36. narozenin)

velmi dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků (vyjma antikoncepce a léků na sezónní alergie)

hmotnost alespoň 50 kg

ochota překonat určité nepohodlí a „ztrátu“ času pro záchranu života někoho neznámého

Zdroj: Český národní registr dárců dřeně