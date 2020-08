Druhý střední odřad v ČR je v rámci HZS MSK, a oba se pravidelně měsíčně střídají v pohotovostech pro možný výjezd. Tentokrát tedy padla řada na pražský tým, přesto jsme se zeptali ředitele HZS Moravskoslezského kraje brig. gen. Vladimíra Vlčka na jeho pohled na celou událost.

Je pravda, že kdyby došlo k tomuto výbuchu o několik dní dříve, místo pražského týmu by v Bejrútu zasahoval USAR odřad, tvořený hasiči z Moravskoslezského kraje?

Ano, je tomu tak. Praha a Ostrava mají dva střední USAR odřady, doplněné o lékaře a psy, vycvičené na hledání zasypaných osob. Pražští hasiči drží pohotovost každý sudý měsíc, moravskoslezští každý lichý. Proto letěli do Bejrútu pražští kolegové. Pokud by šlo o událost jiného, a ještě většího charakteru, mohou se oba úzce spolupracující týmy spojit do jednoho těžkého odřadu USAR a zasahovat v kterékoliv evropské zemi společně.

Pražští hasiči pracovali v Bejrútu od 6. do 11. srpna 2020. Které cenné zkušenosti tam získali a stihli se již o ně s vámi a členy ostravského USAR odřadu podělit?

V této chvíli ještě nikoli, protože bezprostředně po příletu musel celý tým do karantény. Nicméně byl jsem s kolegy v telefonickém kontaktu i v průběhu jejich mise, takže o některých skutečnostech jsme diskutovali. Podmínky po výbuchu v Bejrútu byly samozřejmě náročné, tým se od začátku potýkal spíše s nekoordinovaným přístupem ze strany tamních úřadů, resp. armády. Nemohl si vybrat místo zásahu, kde byla větší pravděpodobnost přeživších, ale místo mu bylo přiděleno, zejména psy pak ohrožovaly všudypřítomné střepy, což vyvolalo i jejich zranění. Ve druhé fázi mise se práce týmu dotkly také demonstrace nespokojených občanů, které ohrožovaly i bezpečnost českých záchranářů a které také nakonec vedly k demisi vlády. Samozřejmě, že s odstupem času si s pražským vedením USAR týmu vyměníme i detailní poznatky.

Kdy a za jakých okolností USAR odřad v ČR – tedy v Praze a Moravskoslezském kraji – vznikl a co má na starosti?

Střední USAR odřad HZS MSK je podobně jako pražský tým připravován nepřetržitě od roku 2008 (v roce 2010 proběhla první klasifikace týmu ze strany UN-INSARAG) pro vyhledávání a záchranu osob a další související činnost v zástavbách ze staticky narušených budov, například po zemětřesení, výbuchu či závalu. Je vybaven nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, mezi něž patří zejména přístroje na vyhledávání zavalených osob (echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery), technické prostředky pro vnikání do nepřístupných prostor či stabilizaci narušených stavebních konstrukcí, které si poradí s kovy, zdivem včetně betonu (vrtačky, sbíječky, speciální pily, hydraulické vyprošťovací nářadí apod.) či prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Součástí týmu jsou také speciálně cvičení a certifikovaní psi pro sutinové vyhledávání.

Jak časté jsou zásahy USAR odřadu v kraji?

Členové týmu z řad profesionálních hasičů, kterých je celkem 70, standardně slouží v jednotkách HZS MSK. To, co se naučí při přípravě a na cvičeních USAR týmu, mohou využít při „běžné“ zásahové činnosti. V posledních letech příslušníci USAR týmu ve větší míře zasahoval při tragických výbuších v Moravskoslezském kraji - v rodinném domku ve Strahovicích, ve vile v Novém Jičíně či v panelovém domě ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde zejména zajišťovali stabilizaci poškozených stavebních konstrukcí.

Tím, že je odřad klasifikován ze strany UN-INSARAG, musí procházet nějakou reklasifikací?

Ano, je to tak, klasifikace je platná 5 let, takže v roce 2015 prošel první reklasifikací, další se měla uskutečnit letos v květnu. Bohužel vzhledem k problémům s covid-19 byla nutnost ji odsunout až na dobu následujících dvou let, takže musí proběhnout do roku 2022. USAR tým je schopen se během několika hodin sbalit a odcestovat na místo neštěstí. Je zcela nezávislý na místních zhoršených podmínkách, veze s sebou vedle moderní stavební a vyhledávací techniky také stany, potraviny, vodu i pohonné hmoty. USAR odřad se pravidelně připravuje již několik let na vhodných lokalitách nejen v České republice, v nedávné minulosti třeba ve veřejnosti nepřístupné části Dolní oblasti Vítkovic, ale také na nelehkých cvičeních po celé Evropě, zpravidla společně s obdobnými týmy z jiných zemí. Tři členové týmu, včetně mé osoby, jsou také předurčeni pro UN-INSARAG jako členové hodnotících skupin při klasifikaci a reklasifikaci jiných zahraničních USAR týmů.