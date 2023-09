Odlet speciálního USAR týmu českých hasičů do Maroka zasaženého zemětřesením byl pozdržen. Je totiž ještě nutné počkat na oficiální nótu z Maroka, oznámila večer médiím mluvčí hasičů Martina Götzová. Hasiči původně uvedli na sociální síti X, dříve twitter, že už obdrželi oficiální žádost Maroka o nasazení týmu a odletí večer. USAR tým se specializuje na vyhledávání v sutinách. Podle dřívějších informací by v něm mělo být zhruba 70 lidí.

Maroko zasáhlo silné zemětřesení | Foto: ČTK

„Marocká strana cestou postižené prefektury projevila zájem o český záchranný tým. Jeho nasazení bylo předběžné schváleno, proto jsme začali podnikat všechny přímé kroky k odletu,“ sdělila Götzová. „Nicméně ze strany politického vedení země bylo řečeno, že je nutné vyčkat, až ČR obdrží ještě oficiální nótu,“ doplnila.

Bez tohoto dokumentu podle ní nelze zahraniční tým do postižené země vyslat, a proto byl odlet českého USAR týmu pozdržen. Tým zůstává připraven na seřadištích v pohotovosti, doplnila.

Zemětřesení zasáhlo centrální Maroko v pátek večer. Čeští hasiči byli v pohotovosti od soboty. Mají připravenou techniku a materiál, který pak budou nakládat do armádních speciálů.

USAR tým budou tvořit hlavně hasiči z Prahy a z Moravskoslezského kraje. „Vzhledem k dříve realizovaným přípravám máme materiál na jednom místě a za několik málo minut ho začneme nakládat do letadla,“ napsal HZS Moravskoslezského kraje krátce před 19:00.

Mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp již dříve ČTK řekl, že podle předpokladů by moravskoslezští hasiči z mošnovského letiště letěli nejprve do Prahy, kde se k nim připojí kolegové. Podle Poppa hasiči vezou veškerou techniku potřebnou pro vyhledávání v sutinách.

Maroko zasáhlo silné zemětřeseníZdroj: ČTK/Said Echarif/Anadolu Agency

Z Moravskoslezského kraje poletí do Marrákeše téměř tři desítky hasičů, stejně tak z Prahy. Z ostatních regionů už budou počty výrazně nižší. Například z Libereckého kraje to budou tři hasiči, z toho dva kynologové. Součástí týmu by měla být i takzvaná traumaskupina, kterou bude tvořit až devět zdravotníků a lékařů.

„Jsou schopní ve dvou týmech operovat v polních podmínkách,“ řekl dopoledne České televizi generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

V Maroku jsou již dva čeští hasiči, kteří případné nasazení týmu domlouvali. Pomoc Maroku nabídly i další země, například Španělsko, Francie, Spojené státy či Izrael. Do země zatím odletěli jen záchranáři a lékaři z Tuniska. O tom, že by měl český USAR tým do Maroka odletět, informovala již dopoledne ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hasiči ale vzápětí uvedli, že nejdříve musí mít oficiální žádost marocké strany.

USAR (Urban Search and Rescue) tým pomáhal například letos v zimě po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii. Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi.

Počet obětí nadále stoupá

Počet obětí pátečního zemětřesení v Maroku se dál zvyšuje. Podle nejnovějších údajů marockého ministerstva vnitra zemřelo nejméně 2122 lidí a minimálně 2421 lidí utrpělo zranění. Zemětřesení mělo sílu 6,8 stupně, bylo nejsilnější, jaké severoafrická země zažila za posledních 100 let.

Maroko zasáhlo silné zemětřeseníZdroj: ČTK/AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Nejvíce lidských obětí je podle médií v horských oblastech. Z větších měst zasáhly otřesy nejhůře historický Marrákeš. Rozsáhlé škody utrpěla mimo jiné mešita Kutubíja z 12. století, píše web stanice Al-Džazíra. Na rozdíl od jiných historických budov ve městě se však Kutubíja nezřítila, jiné mešitě ve starém městě například otřesy strhly minaret.

Záchranné týmy nyní pokračují v pátrání po přeživších. Podle dosavadních informací českého ministerstva zahraničí mezi zraněnými ani mrtvými nejsou čeští občané.