/TÉMA DENÍKU/ Někteří cestující zůstávají věrni klasice: papírovým jízdním řádům a úhradě jízdného mincemi u řidiče (pokud ještě lze). Pro čím dál víc lidí je to však už nepředstavitelná minulost. I díky aplikacím ODISapka, IDOS nebo Moje DPO. Jaké výhody nabízejí? Podívejte se a posuďte sami.

Míříte na Colours of Ostrava a jste v metropoli či jejím okolí poprvé? Jezdíte do práce s kolegou, který neplánovaně onemocněl, a musíte autobusem? Míříte na kulturní akci, kde nechcete hledět na to, kdy z vás vyprchá alkohol, a volíte cestu hromadnou dopravou? Zkrátka nevíte, co si najednou počít? Nebo jste pravidelný cestující a zkrátka jen zapomínáte svou ODISku doma?

Proč cestovat s aplikací?

Vlastníci chytrých telefonů jsou dnes „za vodou“. Pro cestování po Ostravě, Moravskoslezském kraji či klidně napříč republikou dnes není třeba vědět vůbec nic.

Ať už si stáhnete ODISapku – oficiální aplikaci Koordinátora ODIS, Moje DPO – zlepšovák Dopravního podniku Ostrava nebo třeba na trhu déle kooperujícího pomocníka ODIS, neprohloupíte. Aplikace cestujícímu zjistí aktuální polohu, nabídne mu nejbližší zastávku a všechny odjezdy z ní nebo vyhledá spojení mezi zadanými lokalitami. Poskytne také údaj, zda blížící se spoj bude bezbariérový, jaké je případné momentální zpoždění a především nabízí možnost koupení jízdenky přímo v aplikaci, kterou cestující v případě nástupu předními dveřmi jen ukáže řidiči.

Jízdenky z „appky“ za víc než 2 miliony

V případě ODISapky je takové jízdné značně levnější než platba u řidiče (mimo Ostravu, která papírové jízdné už před lety zrušila, pozn. red.), Moje DPO zase nabízí třeba možnost využití sdílených kol na zvolené trase v Ostravě. Využití aplikace tak cestujícímu přinese komfort a úsporu – časovou i finanční. Není proto divu, že z dat dopravců či koordinátorů dopravy vyplývá, že aplikace si u veřejnosti získávají stále větší oblibu.

„Aktuálně registrujeme více než 50 tisíc stažení,“ řekl Deníku mluvčí KODIS Aleš Stejskal. „V roce 2021 byly přes mobilní aplikaci ODISapka zakoupeny jízdenky v hodnotě 948 355 korun, za minulý rok to bylo dokonce v celkové výši 2,3 milionu korun,“ popsal Stejskal vzrůstající oblibu.

Další vývoj

Obě aplikace vyvinuty v Moravskoslezském kraji, tedy ODISapka a Moje DPO navíc nabízejí možnost nahrání ODISky, tedy nosiče „měsíčníků“ do telefonu. Například v Moje DPO si dlouhodobý kupon zaregistrovalo přes 23 tisíc cestujících. „Za první čtvrtletí 2023 si kupón tímto způsobem pořídilo o 57 procent cestujících více než v posledním čtvrtletí 2022,“ srovnala vývoj mluvčí DPO Tereza Šnoblová s tím, že dnes si dlouhodobý kupon v aplikaci kupuje každý desátý cestující a podíl stále roste. Řada dalších lidí bez „měsíčníku“ pak využívá v aplikaci jednorázového nákupu.

Aplikaci Moje DPO má staženou kolem 40 tisíc uživatelů, aktivně ji využívá asi 65 procent z nich. „Postupně jsme aplikaci rozšířili o mimořádné zprávy a ODISku v mobilu, která patřila k nejčastějším požadavkům uživatelů,“ dodal Šnoblová s tím, že DPO pracuje na dalším vývoji. Stejně jako KODIS, který už v letošním roce umožní nahrání ODISky kromě Ostravy i pro cestující v systému ODIS v celém kraji.

Jak ušetřit na „fesťácích“? S třídenní jízdenkou

Ať už se jedná o turisty, kteří dorazí do Ostravy a okolí poznávat památky nebo třeba o návštěvníky letních festivalů, shodně platí, že s třídenní jízdenkou je to pro několikadenní cestující nejvýhodnější. Zlevněná jízdenka pro děti od 6 do 15 let a pro psy stojí 110 korun, plnohodnotná verze jízdenky pro dospělé pak 220 korun. Cestující v Ostravě mají záruku, že při platbě kartou ani při opakovaných jízdách nezaplatí za den víc než 80 korun, s třídenní jízdenkou je tak cestování výhodnější „jen“ o dvacet korun, ale je to zároveň pohodlnější. Třídenní jízdenku lze koupit v papírové podobě v prodejnách DPO s okamžitou či odloženou platností, v elektronické podobě tamtéž nebo v jízdních automatech, případně na e-shopu.

