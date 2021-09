K cestujícímu bez platného jízdního dokladu, který odmítá opustit tramvaj, byli v pátek v časných ranních hodinách přivolání ostravští strážníci. Po výzvě strážníků cestující jedoucí „načerno“ tramvaj sice opustil, následně však rozžhaven do běla vykopnul skleněnou výplň dveří tramvaje a pokusil se strážníkům z místa uniknout. Marně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.